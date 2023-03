Cristina Șișcanu, apariție șocantă pe Internet / Vedeta a apărut cu ochiul vânăt: „Nu vă imaginați ce durere a fost”

Cristina Șișcanu este una dintre persoanele publice de la noi, foarte active pe rețelele sociale.

Aceasta își ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfășoară, iar de curând soția lui Mădălin Ionescu a ținut să le povestească, de această dată, urmăritorilor ei de ce incident neplăcut a avut parte. Soția lui Mădălin Ionescu are ochiul vânat.

Cristina Șișcanu, apariție șocantă pe Internet

Cristina Șișcanu a avut parte, recent, de plăcut. Vedeta le-a povestit fanilor de pe rețelele sociale care este adevăratul motiv pentru care are ochiul vânat.

„Iubitele mele, nu am avut o zi prea bună astăzi, nu m-am simțit prea bine, recunosc. Da, am o vânătaie la ochi, este de acum două zile. Nu a trecut pentru că nu mi-am pus gheață imediat după incident”, a povestit Cristina Șișcanu, în urmă cu puțin timp, pe pagina personală de Instagram, scrie .

Cristina Șișcanu a apărut cu ochiul vânăt

Pentru că nu avea deloc machiaj pe față în acel moment, pentru a nu-și lăsa fanii cu suspiciuni, soția lui Mădălin Ionescu a ținut să le mărturisească urmăritorilor că a avut parte și de un incident neplăcut, motiv pentru care are o vânătaie în zona ochiului.

„M-am aplecat și m-am oprit cu zona asta într-un colț de masă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar nu vă imaginați ce durere a fost atunci, am simțit că îmi explodează capul. Nu mi-am pus gheață imediat fiindcă mă durea atât de tare locul acela, încât nu suportam nimic. La filmări am acoperit cu fard, iar acum, fiind nemachiată se vede. Nu m- , am stat așa și mi-am făcut treburile de pe canapea cam toată ziua. Mai sunt și situații de genul acesta, dar parcă acum, spre seară, mă simt mai bine”, a explicat soția lui Mădălin Ionescu.