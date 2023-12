Cristina Șișcanu, episod neștiut din viața sa. A vrut ca toată lumea să audă asta de la ea: „Am vomitat de 32 de ori”

În vârstă de 39 de ani, Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz-ul românesc. Soția lui Mădălin Ionescu este foarte activă pe rețelele sociale, astfel că își ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfășoară.

De această dată, vedeta ei un moment neștiut din viața sa, asta după ce a fost criticată pentru faptul că de ziua lui Filip nu a gătit ea.

Cristina Șișcanu, episod neștiut din viața sa

Cristina Șișcanu este o femeie extrem de activă atât în viața de zi cu zi, dar și pe social media. De curând, ea împreună cu soțul ei au organizat o petrecere pe cinste fiului lor Filip, care a împlinit vârsta de 20 de ani.

Cu toate acestea, vedeta a primit critici din partea internauților, deoarece a preferat să comande mâncarea în loc să o gătească ea. Acest lucru a făcut-o pe soția prezentatorului să reacționeze dur, dar și să dezvăluie un episod neplăcut pe care l-a trăit în urmă cu ceva timp.

„Evident, s-au autosesizat partea aceea de hate cu privire la faptul că am comandat de mâncare la petrecerea lui Filip. Nu am gătit pentru 15 persoane și cum de nu am pus eu mâna să gătesc și de ce comand mâncare. Oameni buni, e frumos să gătești, dar depinde cum. Să gătești oale și să le trântești invitaților nu mi se pare mare șmecherie, pe de altă parte eu vreau să petrec timp cu invitații.(…)

Vreau să vă spun că, acum un an de zile, am participat la o pomana porcului, după care am vomitat de 32 de ori și am chemat salvarea. Nimeni nu a avut nimic dintre cei care au mâncat, dar eu nu rezonez cu așa ceva. Ce vreți să fac? Să mă apuc să gătesc că vrea nu știu cine să mă vadă că pun mâna? Pe bune? .

Gătesc de plăcere din când în când cu Petra, chestii din astea de drag, dar nu gătesc oale ca să avem ce mânca mult, să ne sară ochii din orbite. Credeți că e mare lucru să gătești? Pe mine nu mă preocupă acest aspect și nici pe familia mea. Mai bine o învăț pe Petra o poezie decât să stau două ore să gătesc. Nu mai am nevoie de validarea nimănui, nici pe partea de gătit și nici pe nicio latură. Știu să gătesc, nu vă faceți griji”, a spus Cristina Șișcanu, într-un video postat pe pagina sa de Facebook, notează .

Cristina Șișcanu, motivul pentru care nu îl ia și pe Filip în vacanțe

Într-un videoclip postat pe Facebook, Cristina Șișcanu a explica de ce fiul lor, Filip, . Ea și Mădălin Ionescu au fost acuzați că fac diferențe între copii, însă vedeta a explicat că alegerea este a lui Filip, care preferă confortul de acasă și nu anumite destinații.

„De fiecare dată când mergem într-o vacanță și nu este Filip cu noi, încep aceleași comentarii: ”Că faceți diferența, că ați luat-o doar pe Petra, pe Filip nu l-ați luat”, chestii de genul acesta, răutăți.

Și de fiecare dată explic, pentru că voi, cei care faceți aceste comentarii considerați că aveți dreptul să ne judecați, să ne faceți regulile în familie, și așa mai departe. Pentru că, atâta timp cât postăm videoclipuri aici, considerați că aveți acest drept.

Filip nu este un copil, are aproape 20 de ani, într-o lună face 20 de ani, nu toate tipurile de călătorii i se potrivesc vârstei.(…) Filip nu își dorește să vină cu noi în vacanțe, lui îi place să stea în confortul casei lui, acolo unde deține controlul și asta pentru că este o persoană specială. Mai mult decât atât, genul de călătorie în care suntem plecați acum este puțin complicată pentru Filip, pentru că mergem cu mașina, avem mai multe opriri, el are anumite tabieturi, de exemplu el nu merge mult pe jos.(…) El nu vrea să facă asemenea lucruri, pentru el se potrivesc doar tipurile de vacanță unde te duci și stai într-un singur loc, genul de resorturi cu all-inclusive și stai acolo, nu ieși de acolo.

El nu rezistă să meargă pe jos mult, Petra da. Mai mult decât atât, noi facem efortul, de câteva ori pe an, să îl convingem să vină cu noi în vacanțe, cum a fost în Grecia, în Turcia”, a spus aceasta pe rețelele de socializare.