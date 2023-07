Cristina Spătar dezvăluie motivul pentru care nu locuiește împreună cu Vicențiu Mocanu, deși s-au căsătorit recent: „Cred că e mult mai fain așa”

și-au unit destinele cu aproximativ două săptămâni în urmă, într-o ceremonie fastuoasă. Cu toate acestea, deși sunt proaspăt căsătoriți, cei doi nu își împart aceeași locuință. Într-o apariție într-o emisiune televizată, Cristina Spătar Mocanu a dezvăluit că ea continuă să locuiască în casa sa din Crevedia.

Cristina Spătar nu locuiește împreună cu Vicențiu Mocanu

„Nu m-am mutat la Vâlcea. Locuiesc în continuare în Crevedia și facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, a afirmat Cristina Spătar în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

După divorțul de fostul soț, Cristina și-a propus să se concentreze pe sine și să nu mai intre într-o altă căsătorie. Cu toate acestea, Vicențiu era cel care visa la o nuntă, scrie .

„Eu am zis că nu mă mai mărit niciodată cu acte. Nu prea mi-am dorit. A lucrat mult la asta Vicky și până la urmă s-a întâmplat. M-a convins și nu-mi pare rău”, a povestit cântăreața.

A vrut să facă nunta în Italia

prin intermediul unui prieten comun, iar Vicențiu a reușit să câștige inima Cristinei prin abilitatea sa de a o face să râdă. Cristina, care inițial își planificase nunta în Italia, a luat totuși o decizia de a-și organiza nunta în frumosul oraș Vâlcea.

„Îmi place Vâlcea foarte mult, nu am crezut că e un oraș așa frumos. E un oraș extraordinar, arată super, foarte întreținut. O mică Elveție. Mi-a plăcut mult de tot. De asta am și hotărât să facem nunta acolo. Prima oară am vrut să facem în Italia, dar nu am găsit hoteluri atât de mari încât să putem aduce pe toată lumea. Acolo sunt hotelurile mult mai micuțe”, a precizat Cristina Spătar.