Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, este unul dintre cei mai în vogă din aceste vremuri. Acest lucru nu l-a ferit de probleme cu clanurile interlope din București.

Momente dificile pentru familia lui Tzancă Uraganu

Mai nou, frații soției sale, Lambada, sunt implicați într-un conflict cu o astfel de grupare mafiotă, rivală. Iar în această răfuială, unul dintre cumnații manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel din Sectorul 4.

Potrivit unor surse judiciare, principalii protagoniști ai conflictului ar fi doi interlopi cu greutate, respectiv, un anume Gărdiță, din Ploiești, și Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, unul dintre capii lumii interlope din Roșiorii de Vede. Cei doi au decis să-și regleze conturile în București, în proximitatea hotelului Rin din Setorul 4.

Pentru a rezolva scandalul, Gărdiță ar fi venit special din Irlanda, acolo unde s-a stabilit cu „afaceri”. De altfel, „treburile” din Irlanda sunt la baza acestei răfuieli între cele două grupări de interlopi.

Benone Al Capone l-a atras în cursă pe Gărdiță

Confruntarea dintre cei doi ar fi trebuit să aibă loc pe 18 august, în vecinătatea hotelului Rin. La data și ora stabilită, Gărdiță și fratele său, cunoscut ca Prințu, au ajuns la locul de întâlnire. Doar că, spre surprinderea lor, Benone Al Capone ar fi trimis un grup de peste 20 de interlopi înarmați cu cuțite, bâte, săbii și alte arme albe ca să rezolve definitiv disputa.

Potrivit surselor citate, Gărdiță și Prințu au fost surprinși de oamenii lui Benone Al Capone, care aveau ordin să-i înjunghie. În bătaia care a urmat, Gărdiță a reușit să scape, însă fratele său Prințu a fost înjunghiat.

Scandalul a fost aplanat de care au intervenit la vreme pentru a împiedica un adevărat masacru.

Poliția a reușit să rețină 22 de interlopi

Cei doi bărbați, Gărdiță și Prințu, care sunt frații Lambadei, soția lui Tzancă Uraganu, au fost salvați de polițiștii. Mai multe echipaje de agenți au intervenit în forță și au reușit să prindă, la fața locului 22 de persoane din clanul rival. Dintre acestea, șapte au fost reținute, iar alte 15 au primit amenzi de câte 3.000 de lei fiecare pentru tulburarea liniștii publice.

Prințu a fost preluat de serviciile de ambulanță care au fost solicitate să intervină. El a fost transportat de urgență la spital unde a primit îngrijiri, conform .

Tzancă Uraganu amenințat de interlopi

Manelistul Tzancă Uraganu a avut, la rândul său, probleme cu diverși interlopi care i-au cerut taxă de protecție. Dat fiind câștigurile uriașe pe care le obține pentru spectacolele în care apare, manelistul a atras atenția clanurilor mafiote. Aceștia i-au dat de înțeles, mai mult sau mai puțin voalat, că ar trebui să plătească pentru a-și desfășura activitatea.

De curând el a solicitat intervenția polițiștilor pentru a-l scăpa de un astfel de agresor. În urma apelurilor sale, mai multe echipaje de poliție au intervenit și au reținut un bărbat care l-ar fi amenințat pe Tzancă Uraganu. Mai mult, pentru că acesta se manifesta agresiv, oamenii legii au fost nevoiți să apeleze la arme.

Tzancă Uraganu a făcut mai multe apeluri publice prin care anunța că este amenințat cu moartea de către interlopi. Interlopii l-ar fi șantajat, amenințat și chiar tâlhărit pentru că a refuzat să plătească taxă de protecție.

Conflictul cu interlopii datează de doi ani

În ultimii doi ani, manelistul s-a plâns, în mai multe rânduri că a fost terorizat de și că se teme pentru viața sa. Mai mult, la un moment dat, a spus că vrea să-și ia familia și să se mute într-un loc mai sigur pentru a scăpa de amenințări. Exasperat de presiunile la care este supus, de interlopi, pentru a plăti taxa de protecție, Tzancă Uraganu a făcut și un apel public la autorități, cerându-le să intervină.

„Rog toată Poliţia, toată procuratura să ia măsuri! După ce ne omoară şi ne dau foc la case, e prea târziu să intervină… Eu am dosar cu ei, să se facă ceva. Dacă el nu are frică nici de mascaţi, eu ce pot să fac, mă închid undeva. Ei mă amenință, îmi cer bani, șantaj, deja mi-au luat un ceas în urmă cu doi ani, mi-au luat o sumă de bani, m-au tâlhărit, și în Germania tot ei au fost. (…) Nu se mai poate ieși din casă”, mai susținea manelistul în urmă cu doi ani.

Manelistul spunea că se teme pentru viața lui, dat fiind că este amenințat cu moartea și cu incendierea locuinței.

„Mă amenință într-una să le dau bani, vor să vină după mine, au zis că îmi dă foc la casă, eu deja vreau să iau copiii să mă mut, să îi pun într-un loc ascuns pentru că au zis că dau foc la casă, oamenii sunt în stare de orice. Vreau să se facă dreptate și rog toată Poliția Română și DIICOT și tot ce înseamnă procuratură să ia măsuri cu acești oameni pentru că nu se mai poate trăi și nu mai pot ieși nicăieri din cauza lor pentru că trebuie să le dau lor taxă de protecție”, spunea Tzancă Uraganu.