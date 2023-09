Cu ce probleme s-a confruntat Ilinca Vandici în ultimii ani: „Mult timp nu am știut să primesc complimente”

prezentatoare TV din România, a recunoscut că de-a lungul timpului a avut probleme cu încrederea în sine, dar cu trecerea anilor a învățat cum să se iubească și să se accepte exact așa cum este. De-a lungul carierei sale, Vandici a avut parte de multe aprecieri din partea publicului, reușind să își formeze o comunitate de peste 988 de mii de urmăritori pe Instagram.

În trecut, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” se confrunta cu încrederea în sine și nici nu știa să accepte complimentele persoanelor din jurul său. Nici în copilărie nu a fost foarte lăudată, motiv pentru care a avut aceste probleme mai târziu.

Ilinca Vandici, despre problemele cu care s-a confruntat în trecut

„Au fost foarte mulți ani din viața mea în care nu am știut să primesc complimente. A fost foarte multă emoție și energie pe care am pierdut-o de-a lungul vieții mele pe care nu am știut să accept complimente, nu am știut cum să reacționez.

Eu, mulți ani de zile am avut probleme cu încrederea în mine, nu conștientizam că sunt o femeie frumoasă. Știam că sunt o femeie drăguță, simpatică și cam atât. Așadar, mulți ani nu am știut să primesc complimente.

De câțiva ani de zile am învățat și mi se umple sufletul de energie și bucurie, iar reacția este una cât se poate de sinceră. Nu am avut frustrări sau complexe foarte mari, de care să pot povesti acum, însă nu am crescut în spiritul ăsta, de a sta toată ziua în oglindă sau de a mi se spune încontinuu de către familie că sunt superbă”, a declarat prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”.

în trecut a trebuit să se descurce singură în situații dificile, dar nu regretă niciun moment acest lucru. Prezentatoarea este de părere că până în momentul în care nu ne recunoaștem greșelile și defectele nu avem de unde să știm cine suntem cu adevărat.

„Sunt în punctul în care am început să știu cine sunt, îmi cunosc valorile, mă bucur de ele și pot să primesc cu brațele deschise complimente și lucrez și cu aceste frustrări sau momente dificile”, a mai declarat Ilinca Vandici, conform .