Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu în primul trimestru de sarcină? „În unele zile mai bine, în altele mai rău”

În urmă cu doar o lună, Ilona Brezoianu și-a luat fanii prin surprindere când a anunțat că urmează să devină mămică. Sinceră din fire, le-a spus urmăritorilor din mediul online cu ce greutăți se confruntă în primul trimestru de sarcină.

În luna iunie a anului trecut, Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru au spus marele „Da”. La un an distanță, familia lor este pe punctul de a mai primi încă un membru. Însă, până să fie trei, Ilona Brezoianu trebuie să treacă prin provocările sarcinii.

Deși nu își dorește să expună prea multe aspecte din viața sa personală, atunci când a fost întrebată de unul dintre fanii săi cum se simte în această perioadă, actrița nu s-a ferit să ofere un răspuns sincer. Ilona nu pare să aibă o sarcină care îi ridică prea multe probleme, însă are zile în care se confruntă cu stările de rău asociate primului trimestru.

„În unele zile mai bine, în altele mai rău. Mă mai doare capu’, alea. Dar per total totul bine”, a fost răspunsul Ilonei Brezoianu, potrivit .

Unde s-au cunoscut Ilona Brezoianu și soțul ei

De ceva timp, Ilona Brezoianu și Andrei, soțul său, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, departe de ochii curioși ai publicului. Bărbatul este monitor de schi, iar pentru că nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, aparițiile sale sunt extrem de rare.

O pasiune comună i-a adus pe Ilona Brezoianu și soțul ei unul lângă altul. Aceștia s-au cunoscut pentru prima dată la școala de motociclete și deși, a mai fost nevoie de ceva timp pentru a ajunge împreună, cei doi formează acum o familie fericită.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a dezvăluit Ilona Brezoianu, în podcastul realizat de ‘.