Cu ce probleme se confruntă Vica Blochina, după ce a slăbit 10 kilograme / Vedeta s-a operat la stomac: „A început să se lase pielea...”

persoane publice din România, iar recent s-a operat la stomac. După ce a slăbit 10 kilograme, blondina a menționat că a început să i se lase piele de pe abdomen.

Pentru a scăpa de kilogramele nedorite, Vica Blochina a apelat la o intervenție la stomac, numită „plicătură gastrică”. În doar patru luni, vedeta a slăbit 10 kilograme, însă acum are câteva probleme, pentru că a început să i se lase pielea.

Vica Blochina, probleme după ce a slăbit 10 kilograme

Vica Blochina că după ce s-a operat la stomac a reușit să slăbească 10 kilograme în doar patru luni, însă acum are o problemă peste care speră să treacă cât mai repede. Vedeta a menționat că a început să i se lase pielea pe abdomen, motiv pentru care a început o serie de tratamente corporale.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, a transmis Vica Blochina, pe YouTube.

Chiar dacă înainte era balerină și era activă fizic, Vica Blochina nu a mai prea dat pe la sală și a preferat să țină diete drastice, care nu au avut niciun efect.

„Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură (înainte de intervenție – n.r), mă uram. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: . Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kilogram”, a mai spus vedeta, potrivit .