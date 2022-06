Cu ce s-a ocupat Vlad Nartea înainte să devină celebru: „Am făcut tot ce se putea face”

Adrian Nartea este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din țară. Vedeta se bucură de aprecierea fanilor și este adorat de mii de femei. Rolul lui Vlad în serialul cu aceeași denumire i-a adus faimă și l-a transformat în visul tinerelor din România și nu numai. Foarte puțini știu că Adrian Nartea a lucrat ca model. Bărbatul a cucerit lumea fashion din Europa și SUA.

Vlad Nartea a vorbit deschis despre începuturile în carieră

„Meseria de actor m-a găsit pe mine! Chiar dacă e, încet-încet, descoperind că eram căutat pentru reclame, prezentări de modă, seriale și filme, am realizat că trebuie să fac și eu ceva în acest sens. Așa că am făcut tot ce se putea face, inclusiv Școala Populară de Arte pentru Teatru. Cumva mi-am acceptat soarta, nu am fost încăpățânat să fac altceva!”, a dezvăluit Adrian Nartea pentru .

Adrian Nartea a participat la mai multe show-uri de modă și campanii publicitare. Vedeta a defilat pe podiumurile din Europa și SUA. Celebrul „Vlad” recunoaște că pasiunea față de actorie i-a venit natural și nu a fost forțată.

Vezi această postare pe Instagram

„Lucrurile au venit treptat, dintr-o prezentare de modă la Brașov… în alta în București, apoi unele la festivaluri, apoi internaționale, la Milano. De acolo am ajuns la castinguri pentru reclame, întâi local, iar apoi la unele internaționale, inclusiv pe zgârie-norii din New York, unde prietenii mă anunțau că sunt pe led-urile de acolo, sau în Australia, unde m-a găsit un vechi amic din Brașov. Cred că totul a venit natural, nu am forțat ceva. Am găsit pasiunea, am văzut că am talent… și atunci mi-am dat voie să fac asta, am zis „why not?!”, a remarcat celebrul „Vlad” pentru .

Serialul „Vlad” i-a schimbat viața

Adrian Nartea a devenit popular după ce a jucat în serialul „Vlad”. Celebrul actor a cucerit inima telespectatorilor. Mii de români au fost nerăbdători să afle cum se va termina proiectul-fenomen de la Pro Tv.

Adrian Nartea recunoaște că serialul i-a schimbat viața. Actorul se bucură de atenția publicului și își construiește o carieră de succes. Acesta a reușit să colaboreze cu alți actori celebri și a primit câteva lecții importante de viață.

Vezi această postare pe Instagram

„Noi aveam cam 9 zile per episod de filmat. Avem un an și jumătate de stat zilnic, non stop, pe platou. Noi, actorii, mai avem pauze, dar echipa Vlad stă non stop. More or less, în echipa Vlad, erau cam 100 de oameni. Uneori 80, dacă a , uneori am avut și 50. În Turcia era echipă restrânsă, aveam echipă de acolo. De la fiecare om de pe platoul ăla am avut de învățat. Am fost ca un burete. Am învățat de la fiecare, eu șmecher fiind, mă duceam și întrebam. Furam meserie”, a mărturisit Adi Nartea pentru Cătălin Măruță.