Cu ce se ocupă acum soția lui Nosfe, la aproape un an de la moartea regretatului artist: „Încă procesez tot ceea ce s-a întâmplat”

A trecut aproape un an de când Nosfe, fostul membru al trupei „Șantra B.E.N.Z.”, s-a stins din viață. Artistul a murit subit la vârsta doar 37 de ani, în luna octombrie a anului 2022.

Decesul acestuia a lăsat în sufletele celor care l-au cunoscut multă durere, însă unii dintre ei că a plecat pentru totdeauna.

Cu ce se ocupă Mădălina Crețan, după ce a rămas văduvă

De curând, soția regretatului artist, Mădălina Crețan, a făcut câteva . Aceasta a povestit în cadrul unui interviu că urmează să facă anumite schimbări pe plan profesional.

Cu toate că trăiește în continuare un șoc imens după pierderea celui care i-a fost partener ani la rând, încearcă să fie puternică pentru fiica sa, Iris.

„Încă procesez tot ceea ce s-a întâmplat. E presiunea asta că a trecut aproape un an, iar lucrurile ar trebui să fie meargă mai bine și nu vorbesc din punctul meu de vedere, ci la modul general, pentru că am observat că așa se întâmplă. Oamenii își doresc să fie fericiți, nu triști.

Fetița este principalul meu motor, el este în continuare principalul meu motor. Nu știu dacă sunt puternică, dar nu prea am de ales.

Mi-am propus să transform live-urile mele de pe Instagram cu Radu Leca într-un podcast și în momentul de față lucrez în direcția asta. Îmi doresc să îi arăt lui Iris că și eu am o viață și o carieră care este, cumva, separată de cea a tatălui ei. Este fată, așa că trebuie să aibă un exemplu de urmat în viață”, a spus Mădălina Crețan, pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Cum își alină dorul soția și fiica regretatului artist

„Din păcate sau poate din fericire, Iris a conștientizat extraordinar de bine ce s-a întâmplat. Cumva, mă bucur, pentru că mă face să sper că am putut trăi împreună această experiență, am suferit și am acceptat împreună tragedia. Ne ajută foarte mult faptul că nu am negat această întâmplare, i-am explicat tot, am trăit tot fix așa cum a venit, cu toate greutățile, momentele triste.

Când ni se face dor îi ascultăm muzica, ne uităm la emisiunile în care a fost, la concerte. Ne mai diminuează cât de cât dorul și ne ajută. Ne-am format o normalitate a noastră cu el lipsind fizic, dar cu el în sufletul nostru, trăim din amintiri”, a mai dezvăluit Mădălina Crețan.