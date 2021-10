Cu se supărări s-a întors Lidia Buble din „Asia Express” în România: „Coșmar! Mult stres și oboseală psihică”

Asia Express este un show provocator pentru toți participanți. Vedetele se confruntă cu mai multe obstacole și încearcă să nu cedeze în fața dificultăților.

Lidia Buble, sleită de puteri

Lidia Buble și-a depășit limitele de nenumărate ori. Interpreta a demonstrat că e o fire puternică și nu se lasă de ceea ce a început. Deseori, Lidia a fost nevoită să-și neglijeze sănătatea și starea morală ca să ajungă spre vârfuri.

Lidia Buble și-a creat o lume aparte platformele de socializare. Urmăritorii acesteia sunt numiți „bubleshori” și se bucură de sinceritatea vedetei.

Recent, Lidia a povestit, într-o postare, cum i s-au părut filmările în Turcia și ce a însemnat aceasta experiență pentru ea și pentru sora ei, Estera Buble.

Cele două au concurat alături de echipele formate din Zarug, Lorelai, Patrizia, Francesco. Surorile au fost puse să lupte cu 200 de kilograme de vase pe un cărucior simplu, fără margini.

Ce boală a „câștigat” Lidia Buble la Asia Express

Chiar dacă surorile Buble au depus un efort imens și au trecut cu brio prin diferite încercări, experimentele nu au rămas fără efecte negative. Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate și suferă de o hernie de disc.

„Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri? iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC?‍”, a scris interpreta.

Oboseală psihică: prețul biletului în Georgia, la Asia Express

Lidia Buble recunoaște că este epuizată atât moral cât și fizic, dar nu vrea să cedeze. Vedeta consideră că merită din plin acel mult dorit bilet în Georgia.

„COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ?‍ AȘA CĂ DA, AM MERITAT DIN PLIN SĂ AJUNGEAM PRIMELE LA IRINA, SĂ AVEM UN BILET ASIGURAT CĂTRE GEORGIA”, a adăugat Lidia Buble.