Lidia Buble nu mai încape în haine! Cât s-a îngrășat interpreta la „Asia Express”

Lidia Buble suferă din cauza kilogramelor în plus. Vedeta s-a îngrășat în timpul filmărilor emisiunii Asia Express.

Unde a dispărut silueta perfectă a Lidiei Buble

Participanții show-ului Asia Express se confruntă cu diferite situații în timpul filmărilor. Deseori, puterile starurilor sunt la limită. Drumuri grele, temperaturi foarte mari și alte obstacole sunt întâlnite zilnic în cadrul proiectului.

Lidia Buble, una dintre concurentele show-ului, începe să-și piardă silueta ideală. Vedeta se îngrașă și suferă din cauza cifrelor pe cântar. Oare câte kilograme a mai adăugat interpreta în timpul filmărilor în Turcia?

”Nu! Nu cred! Și m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit în Turcia. Mie mi s-a făcut rău. M-am îngrășat 5 kilograme. Leșin! Doamne ferește, 58,4 kilograme în plus”, spune Lidia Buble.

Lidia Buble, stresată și flămândă încontinuu, la Asia Express

I se pare enorm. Vedeta mănâncă foarte mult de când a venit în Turcia și cerșește încontinuu, după cum spune aceasta.

Eforturile interpretei sunt apreciate de iubitul Lidiei. Harlys Beccera nu încetează să-i scrie mesaje drăgăstoase pe rețele de socializare și să o susțină moral.