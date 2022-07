Cum a câștigat Antonia primii bani, înainte de a deveni cântăreață: „Am ales drumul acesta pentru a mă putea întreține”

Antonia este în prezent una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară, având o carieră impresionantă în lumea muzicii. Însă, nu mulți știu în ce domeniu a activat vedeta înainte de a începe cariera muzicală.

Artista a vorbit despre primii ei bani câștigați, dar și cum a fost drumul de-a lungul carierei sale muzicale, într-un interviu pentru

Cum a câștigat Antonia primii bani, înainte de a deveni cântăreață

pentru sursa citată că după ce s-a mutat în România a început să facă modelling. „Terminasem deja liceul când am plecat din America. În România, la ceva timp după ce am ajuns, am continuat să fac modelling (făceam deja din State, alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține) și apoi am început cariera muzicală, care, de fapt, era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România.

Cât despre carieră în muzică, artista crede că a fost mult mâna destinului. „Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România, chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu „Roses On Fire și apoi „Morena’.”

„A mers foarte bine din punct de vedere al carierei, nu mă pot plânge și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-am obținut. Bineînțeles că nu e mereu totul perfect, roz, că mai sunt și etape mai puțin fericite, important este să știi să treci peste ele, să fii puternic, să muncești în continuare, să fii determinat. Nu am făcut compromisuri, nu a fost cazul.” a mai povestit Antonia.

Vezi această postare pe Instagram

Ce spune artista despre relația cu părinții ei

Când vine vorba despre părinții ei, Antonia a mărturisit că „Părinții mei sunt persoane importante și speciale în viața mea, care în fiecare moment al vieții mele, mi-au oferit sprijin, iubire, înțelegere și, chiar și dacă am avut momente în care nu am împărtășit aceleași păreri despre anumite situații, știu că îmi vor binele. Le mulțumesc pentru tot și îi iubesc!”, a spus vedeta pentru sursa citată.