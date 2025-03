Cum a comentat Teo Trandafir zvonurile apărute despre Cezar și Oksana Ionașcu. „Am avut senzația că este un om determinat”

Recent, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri care îi au în centru pe și soția acestuia, . Dacă inițial s-a spus că sunt în prag de divorț și că el ar fi fost dat afară din casă din cauza unei presupuse amante, ulterior, Cezar a clarificat situația și a spus că este vorba de simple neînțelegeri în cuplu.

Speculațiile conform cărora Cezar Ionașcu ar avea o relație extraconjugală cu Floriana Jucan au apărut după ce ambii au postat în social media imagini din același loc, într-o ipostază similară. Referitor la aceste fotografii, Teo Trandafir și-a expus opinia tranșant, susținând că, din punctul ei de vedere, postările celor doi au avut un rol ostentativ.

„Nu a fost o greșeală. Părerea mea este că a fost făcut intenționat, pentru că s-au pozat și postat. Poți să faci o poză și să nu o postezi, știi ce zic? Mi se pare o ușoară ostentație pe undeva, dacă nu cumva e doar în capul meu. E prea mare coincidența”, a spus Teo Trandafir, în cadrul emisiunii sale, „Follow Us!”, potrivit .

Teo Trandafir: „Eu cred că Oksana a luat niște decizii”

Soția lui Cezar Ionașcu, Oksana, a fost invitată în cadrul emisiunii „Follow Us!”, unde a discutat despre zvonurile legate de un presupus divorț dintre ea și soțul ei. După ce a ascultat declarația Oksanei, Teo Trandafir a avut un cuvânt de spus, subliniind nuanțele din declarația soției lui Cezar Ionașcu.

„«Mie când mi-a fost bine, am fost în armonie cu…» Este un timp verbal care ascunde o acțiune începută și terminată în trecut. Eu cred că Oksana a luat niște decizii, la cum am simțit-o eu. Am avut senzația că este un om determinat care a trecut prin (turbulențe – n.red.), dar e gata să (se liniștească – n.red.). A fost zgâlțăială, dar cât o să mai fie? Că am și eu șase copii acasă…”, a mai spus prezentatoarea TV.

Cezar Ionașcu: „Ori te doare, cum mă doare în fiecare zi cu Oksana, ori te lași”

Cei doi soți au fost prezenți în emisiunea de la Kanal D în data de 4 martie, înainte ca zvonurile despre un posibil divorț să apară în mediul online. Bărbatul a declarat atunci că realitatea din cuplul lor nu este cea la care oamenii au acces pe rețelele de socializare.

„Asta se numește iubire. Ori te doare, cum mă doare în fiecare zi cu Oksana, ori te lași. Nu suntem cuplul ideal. Nu e așa, pozele sunt poze. E altfel. Ține de intimitate, un bărbat nu vorbește despre intimitate”, a spus Cezar Ionașcu atunci.