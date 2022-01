Cum a fost hărţuită sexual Lidia Buble de poliţistul de la Rutieră căruia i-a dat mită. „Se dădea la mine la modul ăla nesimțit”

Polițistul rutier care i-a cerut mită Lidiei Buble i-a făcut artistei și avansuri. Gândul a intrat în posesia stenogramelor convorbirilor pe care aceasta le-a avut în noaptea în care a fost oprită de agenți.

Cei de la DIICOT au aflat despre situație deoarece cântăreața îl sunase pe un prieten care era supravegheat de procurori, fiind vizat într-un dosar în care e bănuit de implicare în vânzarea către Ministerul Apărării a unui combustibil care a provocat defecțiuni avioanelor de luptă.

Lidia Buble, un om de afaceri și doi polițiști au fost trimiși în judecată, ea fiind acuzată că i-a mituit pe agenți cu 900 de lei.

Lidia Buble, acuzată că a mituit doi polițiști

În noaptea de 14 spre 15 ianuarie, Lidia Buble a fost să-și cumpere apă și, pe drumul de întoarcere spre casă, a fost oprită de doi agenți. Ea nu voia cu niciun chip să sufle în aparatul etilotest, așa că Dragoș Ștefan Presură, prietenul pe care îl sunase și care era supravegheat de DIICOT, a sfătuit-o să-i mituiască pe agenți.

Artista nu avea bani la ea, așa că agenții au mers după ea acasă pentru a-și primi suma.

La un moment dat, Lidia Buble discută la telefon cu Dragoș Ștefan Presură:

Lidia Buble: Nu, vine după mine până acasă să iau cardul să-i dau bani, dacă-ți vine să crezi

Dragoș Ștefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: Nu știu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu știu la ce se aștepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva.

Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimțit și-mi zicea „Ce să facem acum domnișoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi știți, e 2.500 și nu știu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aș da, poate ne calculăm altfel”. Și zic: „Aaaa, păi zi așa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Și vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu știu câți bani se dă. Eu n-am dat în viața mea șpagă la polițiști. E prima dată, efectiv, ăsta e un puțos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Presură a sfătuit-o pe Buble să-i dea polițistului 500 de lei și să-i spună „că îi transmite salutări Ionuț Ipate”, care „e la Rutieră și e pe zona asta a Nordului”.

Dragoș Ștefan Presură: Băi, spune-i că ești prietenă cu Ionuț Ipate, să nu-ți pună fiola. Deci orice ai face, să nu-ți pună fiola. Că odată ce ai suflat în fiolă, aia se înregistrează și e foarte complicat să rezolvi.

Cum s-a mai dat polițistul la Lidia Buble

Mai târziu, artista și-a sunat iar prietenul:

Lidia Buble: Vezi că era pus pe combinație, dacă ți-am zis! Doamne ferește! deci „Îți dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” Nu e nevoie”… „Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate așa a fost să fie, dacă mai faceți prostii”… Zic: „Eu nu fac prostii”.

Lidia Buble a ajuns apoi acasă, dar a constatat că nu are bani, așa că polițiștii au mers cu ea la un bancomat ca să-și primească suma.