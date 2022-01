Cum a început povestea de dragoste dintre Carmen Ionescu și Constantin Dinulescu. Celebra „Martha” dă cărțile pe față: „Sunt încă îndrăgostită”

Carmen Ionescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Vedeta s-a întors glorios în lumea cinematografică. Aceasta s-a remarcat în serialul „Adela”. Celebra „Martha” a reușit să cucerească sufletele telespectatorilor.

Carmen Ionescu, îndrăgostită de profesorul său

Se pare că femeia a reușit să-și găsească un echilibru. Carmen Ionescu este o soție iubitoare și o actriță de succes. Vedeta știe cum să combine viața personală cu cea profesională.

„Martha” trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta este fericită alături de Constantin Dinulescu. Cei doi au petrecut împreună aproape patru decenii. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Actorul Constantin Dinulescu i-a fost profesor. Tânăra studentă s-a îndrăgostit la prima vedere. Carmen Ionescu este sigură că și-a găsit sufletul pereche. Cei doi sunt de nedespărțit.

„M-am pregătit cu el pentru admiterea la facultate şi atunci s-a înfăptuit … minunea. A fost o întâlnire care cred că o dată în viaţă este posibilă. Am pornit amândoi pe un drum şi pot afirma cu tărie, şi acum, că este sufletul meu pereche. Sunt încă îndrăgostită, nici nu aş putea altfel. Ne ştim din 1979, însă căsătoria a venit după 13 ani, cred că nu avea curaj”, a mărturisit Carmen Ionescu pentru Click!.

Carmen Ionescu face dezvăluiri cutremurătoare

Carmen Ionescu a dezvăluit și câteva secrete. Actrița recunoaște că are sentimente calde față de îndrăgitul soț. Acestea nu au dispărut. Constantin Dinulescu i-a fost și iubit, și soț și tată.

„Nu ştiu să spun neapărat care este secretul, iubirea, cu siguranţă! El pentru mine a fost şi iubit, şi tată, şi soţ! A avut şi are o grijă deosebită. Îmi place să cred şi faptul că mereu ne-am completat unul pe altul, el mai matur, mai echilibrat, eu mai zurlie. A contat şi faptul că am ştiut mereu, fiecare dintre noi, când să lăsăm de la noi, când să facem şi compromisuri”, a precizat Carmen Ionescu pentru sursa citată.

Actrița are doar u singur regret. Femeia suferă din cauza faptului că nu are copii. Aceasta s-a dedicat teatrului și nu a reușit să cunoască fericirea de a fi mamă.

„Din păcate copii nu am. La început nu îmi stătea mintea la asta, m-am concentrat foarte mult pe marea mea iubire, teatrul, unde am intrat târziu, după opt încercări. Tocmai din acest motiv am amânat copilul, iar apoi am zis că e prea târziu. Acum regret, dar aşa a fost să fie. Dacă aş fi avut un copil, cred că îl lăsam să facă ce vrea, nu i-aş fi impus. Şi o spun din experienţă – eu mi-am dorit mult să fac balet şi ai mei nu m-au lăsat. Mi-a rămas în suflet”, a conchis Carmen Ionescu.