S-a aflat marele secret al Ancăi Țurcașiu. Fanii sunt bulversați: „Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Este un mod de viață”

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare femei din showbizul românesc. Vedeta are o siluetă de invidiat. Foarte multe femei vor să știe care este secretul interpretei.

Lovitură cruntă pentru Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu a dezvăluit, recent, în cadrul unui interviu, ce i-a schimbat viața. Acum 30 de ani, femeia a devenit vegetariană. Interpreta și-a schimbat alimentația și a renunțat la mai multe produse. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. (…) Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a dezvăluit vedeta pentru ProTV.

Micile plăceri ale artistei

Anca Țurcașiu a fost nevoită să renunțe la produsele din lapte, pe care le-a consumat toată viața. Artista a depus un efort uriaș că să se obișnuiască cu noul său mod de viață.

„Știu că sunt într-o formă bună pentru că este important să avem grijă de minte, de suflet și de corp. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să am grijă de mine, să fac puțin sport. Nu poftesc. Am un mod de a vedea lucrurile prin care-mi spun că acel aliment nu mai există de mâine. Când am renunțat la lactate a fost foarte complicat pentru că mâncam brânză cu brânză, a fost foarte greu. Acolo a fost o problemă de ordin medical, o inflamație articulară de care am scăpat renunțând la lactate. Nu au fost bune pentru mine”, a afirmat artista.

Regretele Ancăi Țurcașiu

Anca Țurcașiu a vorbit deschis despre schimbările în viața personală. Cântăreața spune că este pregătită pentru o nouă aventură amoroasă. Se pare că vedeta și-a refăcut viața și este deschisă pentru o relație.

Interpreta are 51 de ani și arată de milioane. Femeia investește mult în frumusețea sa. Aceasta are un regim riguros și nu își permită să se răsfețe cu dulciuri și alte bunătăți.

„Nu am niciun regret. Fiecarea secundă a vieţii mele am gândit-o în circumstanţele acelea, cu mintea de atunci. Deciziile luate, bune sau proaste, mi le-am asumat. Nu mă mai interesează absolut nimic, eu trăiesc în prezent. Cât despre speranţe, trăiesc cu nădejde şi cu speranţă de la Dumnezeu, în fiecare zi. Setez ţinte apropiate şi las viaţa să curgă. Nu mai fac proiecţii, de când s-a întâmplat pandemia asta, nu mai are sens”, a precizat Anca Țurcașiu pentru sursa OK Magazine.

