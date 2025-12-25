B1 Inregistrari!
Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic"

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 17:47
Alexandra Ungureanu. Sursa foto: Captură video - Horia Brenciu / YouTube
Alexandra Ungureanu a avut multe concerte de Crăciun, dar nicio cântare programată pentru Revelion.

„A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic. E primul an când nu cânt de Revelion. Am avut cântări la Târgurile de Crăciun, dar de Revelion uite că nu s-a ivit nimic”, a spus artista.

Alexandra Ungureanu vrea un copil

Totuși, Alexandra o duce foarte bine pe plan amoros și își dorește un copil în 2026. Alexandra are o relație foarte frumoasă cu fostul voleibalist Adrian Gagea, devenit chef de succes în Londra.

„Îmi doresc mult un copil, anul viitor! Dacă s-o mai putea, bineînțeles…Nu are nicio treabă nunta cu copilul. Să nu uităm că am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor.

Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei și sunt un pic în cercetare să vedem: ce riscăm, ce presupune, ce e bine, ce nu e bine?! Vedem ce va fi!

Eu zic să fim mai buni, să nu ne mai dăm în cap, pentru că anul acesta a fost un an încărcat, de tensiune socială, cu mult hate în on-line și ar fi bine să ieșim un pic din zona asta! Să o încheiem măcar pe pace și iubire”, a spus Alexandra Ungureanu, pentru Click!.

Alexandra Ungureanu: Iubitul meu face meniuri restaurante din Anglia

Cântăreața își serbează ziua curând, pe 28 decembrie, și de sărbători spune că se va delecta cu mâncărurile mamei sale, în ciuda faptului că are un iubit chef.

„Iubitul meu muncește și de Crăciun și de Revelion. La noi acasă de Sărbători gătește mami. Păi, gândește-te că el face meniuri pentru mai multe restaurante în Anglia și unul în țară.

Crezi tu că, atunci când vine acasă, moare de drag să-mi gătească tot el?! Îmi mai face chestii, dar destul de basic.

Între Crăciun și Revelion e și ziua mea, aștept să mă sune lumea, să vină și cu cadouri eventual”, a mai susținut Alexandra Ungureanu.

