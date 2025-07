a fost aspru criticată după apariția pe care a avut-o pe scena concertului lui Jennifer Lopez. „Cireșica” a deschis evenimentul din Piața Constituției, fiind singura artistă care a cântat în deschiderea lui J. Lo, în tot turneul pe care vedeta internațională l-a avut.

Prestația lui Nicole Cherry a atras „hate-ul” al internauților, care nu au considerat-o tocmai cea mai potrivită pentru acest tip de eveniment.

Cum a răspuns Nicole Cherry valului de critici

Ce a spus artista după concert

La două zile de la eveniment, Nicole Cherry a ales să dea o replică tuturor oamenilor care au criticat-o. Artista a postat pe instagram un text, unde și-a exprimat gândurile.

Aceasta a menționat că alege să se concentreze pe partea pozitivă a lucrurilor, pe oamenii care o iubesc și care o susțin și să nu mai bage în seamă răutățile, pe care le cunoaște foarte bine, deoarece este ținta lor încă de pe vremea când avea 14 ani.

„Am cântat în deschiderea show-ului lui Jennifer Lopez și m-am simțit copleșită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc. Și da, am dat tot ce am mai bun pe scenă, exact cum fac de fiecare dată.

Comentariile de hate le văd încă de când aveam 14 ani. Sunt obișnuită cu ele și am învățat un lucru: atâta timp cât oamenii vorbesc, fie de bine, fie de rău, e important că o fac. Fiecare are o părere și are dreptul să o exprime.

Iar acum, în momentul ăsta, mesajele frumoase sunt mult mai multe decât cele negative. Dar unii aleg să vadă doar partea care face mai mult zgomot.

Eu aleg să văd susținerea, bucuria și energia voastră. Pentru asta, vă mulțumesc din suflet.

O să continui să fac ceea ce iubesc cel mai mult și o să muncesc pentru fiecare pas. Vorba aia, restul e can-can”, a scris Nicole Cherry pe

Nicole Cherry a trăit experiența unică ca pe ceva magic, având foarte mari emoții. Dimineața următoare, după ce a avut loc concertul, Nicole a mărturisit că este recunoscătoare pentru experiența minunată pe care a avut-o.

„Sunt extrem de recunoscătoare. Am primit multe mesaje, sunt copleșită. Mulțumesc pentru primirea călduroasă, românii mei au fost acolo și m-au susținut și i-am simțit. Contează enorm pentru mine. A fost ceva mare pentru mine. M-am bucurat din plin”, a declarat Nicole Cherry,