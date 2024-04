Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce Dani Leș a spus că ea era administratorul firmei lui: „Am fost o angajată fictivă”

Loredana Chivu, cunoscută de public după ce a devenit asistentă de televiziune și model, a reacționat după ce fostul ei iubit, Dani Leș, afirmat că ea era administratorul firmei sale. Fosta asistentă TV se află într-un continuu conflict cu fostul ei iubit, iar ea se străduiește să păstreze penthouse-ul.

După ce a pierdut ultimul proces pe care l-a avut cu Dani Leș, Loredana Chivu trebuie să îi dea acestuia 500.000 de lei.

Reacția Loredanei Chivu, după ce fostul ei iubit a afirmat că ea era administratorul firmei lui

„Nu știu ce urmărește el. Am avut contract de muncă, dar de ce nu vă răspunde el pentru contract, pentru că el a fost angajatorul, iar eu nu am fost în viața mea acolo. Eu știam de cartea de muncă la începutul relației. Nu am negat niciodată că am avut contract de muncă acolo. Nu am avut putere de decizie.

Chiar și el spune în procesul pe care l-a pierdut că eu am fost administrator. Asta înseamnă să ai o funcție înaltă în firmă, să ai drept de semnătură, să mergi fizic acolo, să ai acces la conturi și la absolut orice înseamnă firma respectivă. Eu nu am avut niciodată așa ceva”, a declarat Loredana Chivu, potrivit

Blondina susține că nu a primit niciodată un salariu lunar de la Dani Leș, pentru că era o angajată fictivă.

„Era firma lui, el știa ce face cu banii. El nu-mi dădea mie salariu, el a mințit statul. Eu am fost o angajată fictivă, iar el nu-mi dădea mie salariu la nu știu ce dată, nu există așa ceva!”, a mai spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu, despre relația pe care o are cu Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam

Nu cu mult timp în urmă, Loredana Chivu , Sorin Nicolescu. Fosta asistentă de televiziune susține că este împreună cu Sorin de ceva vreme și că relația este una serioasă.

„Suntem împreună, suntem la începutul relației și sperăm ca totul să decurgă foarte bine. Suntem împreună de câteva luni. Întâi am început să ieșim, m-a curtat așa cum curtează orice bărbat o femeie. Mie nu prea îmi place să vorbesc de viața mea privată și nu prea am mai făcut asta.

I-am cunoscut și fetița, desigur. Dacă suntem împreună este important să ne cunoaștem cu totul. Și , dar nu are rost să o aduc în discuție. Nu că aș avea ceva de împărțit cu ea, dar pur și simplu nu are rost să o aduc în discuție. Totul este bine și toată lumea este fericită”, a spus Loredana Chivu.