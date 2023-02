Cum a reacționat Mihai Găinușă după ce Șerban Huidu a dezvăluit motivul pentru care nu au mai păstrat legătura: „M-a surprins”

Mihai Gușă a reacționat imediat după ce . În cadrul unei emisiuni, Șerban a vorbit despre Găinușă și a spus că îi simte lipsa acestuia.

Mihai Găinușă, reacție după ce Șerban Huidu a spus motivul pentru care nu s-au mai înțeles

Mihai Găinușă s-a retras din emisiunea „Cronica Cârcotașilor”, după 14 ani de activitate. El nu a mai vrut să facă parte din echipă în urma unui conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu.

În prezent, Mihai Găinușă este realizatorul emisiunii pamflet „Râsu-plânsu”, iar acesta a reacționat la spusele lui Huidu: „N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc. În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii ”Surprize-Surprize”, cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere”.

Șerban Huidu a recunoscut că nu s-a mai înțeles cu Mihai Găinușă în urma unor frustrări venite din ambele părți.

„Da, îmi lipsește de când a plecat. Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla. Eram perfect complementari. Tot ce aveam eu nu avea el și invers.

Mișu era închis într-un palat de cleștar, nu prea vorbea, pe de altă parte exact asta eram eu. Eram interfața care ținea legătura cu restul lumii. Apoi între noi era povestea legată de creație, el venea cu felul de a fi, cu partea de scris, care era interesantă, iar eu veneam cu informațiile de la lume.

Povestea este că, la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid din păcate viața, uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări, că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări.

Într-un final, s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a spus el.