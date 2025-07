provoacă valuri de reacții în rândul fanilor emisiunii. Majoritatea persoanelor care se uită la acest reality show o fac și pentru ispite, nu numai pentru concurenți.

Cuprins:

Cum a fost experiența „Insula Iubirii” pentru Narcis Bujor

Ce a învățat ispita, în urma participării la acest reality show

Narcis a povestit cum a fost această experiență pentru el. Potrivit spuselor acestuia, bărbatul a acceptat propunerea de a participa la „Insula Iubirii”, deoarece se afla într-un moment în care avea nevoie de acest lucru. De asemenea, el a mai mărturisit că această experiență l-a schimbat foarte mult.

„A fost o experiență superbă. E greu de explicat, e ceva unic. Nu poți să ai experiența asta în altă parte, e doar acolo. Eu nu m-am înscris, am primit o recomandare. Dar, motivul pentru care am dat curs invitației, nu știu, era într-un moment al vieții în care aveam nevoie de o schimbare, de ceva nou, de ceva să mă scoată din zona de confort. Și atunci a apărut oportunitatea acesta și i-am dat curs.

Mie ce nu-mi place, uit în general. Dar, o să-mi amintesc mereu tot ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut că am cunoscut oameni noi, mi-am făcut foarte mulți prieteni și prietene. Am văzut Thailanda care e superbă. Am învățat lucruri noi despre mine și despre oameni. Nu știu, am venit schimbat. Te schimbă experiența aceasta.”, a spus Narcis Bujor, conform

În urma participării la „insulă”, Narcis a venit cu multe lecții învățate, în România. Bărbatul s-a redescoperit și a realizat că ar trebui să fie mai atent, atunci când își alege cuvintele într-o conversație.

„Am învățat să fiu mai răbdător. Lecții sunt multe. Am învățat să nu mai am încredere chiar așa ușor în orice. Totul se poate schimba într-o secundă. Am învățat despre mine că uneori trebuie să fiu foarte atent ce cuvinte aleg, ca să nu îndepărtez oamenii. Sunt multe lecții, foarte multe”, a mai spus bărbatul.