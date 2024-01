Cum arată și cine este blonda care l-a cucerit pe Radu Ștefan Bănică

De regulă o persoană discretă în ceea ce privește viața persoanală, ba chiar mărturisind într-un interviu că uneori, din cauza timidității excesive, chiar trage o dușcă înainte de spectacole, arătând tuturor că iubește și este iubit…

Probabil și exasperat de întrebările jurnaliștilor și fanilor despre eventualele relații cu persoanele de gen feminin alături de care apărea la diferite evenimente, despre care spunea că sunt doar „foarte bune prietene”, Radu Ștefan Bănică a publicat pe Instagram o fotografie în care apare sărutându-se pasional cu o tânără blondă.

View this post on Instagram

Fanii și prietenii au fost încântați să vadă fotografia publicată pe contul său de Instagram de Radu Ștefan Bănică.

În imagine Radu Ștefan Bănică apare sărutându-și iubita, o tânără blondă care poartă o rochie neagră, scurtă. Ținuta evidențiază o siluetă subțire, picioare superbe și un trup armonios.

Cine este iubita lui Radu Ștefan Bănică

, are 23 de ani și este artistă plastică, realizând până acum ilustrații pentru mai multe cărți de copii, conform .

Ioana Văllimărescu s-a născut în București, în anul 2001, și este studentă la University of the Arts London, secția Ilustrație și design multimedia. Are deja în palmares numeroase premii obținute la competiții internaționale.

A fost elevă a Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonitza București. La doar 16 ani, avea un portofoliu bogat: ilustrase cărți, bifase participări la expoziții colective, câștigase premii importante, a beneficiat și de o finanțare în cadrul Programului MOL de promovare a talentelor, ediția 2017.