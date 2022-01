Cum arată soția doctorului Adrian Marinescu, mai tânără cu 17 ani. Emma este arhitect (GALERIE FOTO)

Pe doctorul Adrian Marinescu îl știe întreaga țară, fiind una dintre prezențele care apare zilnic în prim plan. De la debutul pandemiei, medicul infecționist a tratat pacienții bolnavi de COVID-19, a luptat cu pandemia și a oferit sfaturile sale tuturor celor care au dorit să îl asculte. Dincolo de viața din spital, managerul de la Matei Balș se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de Emma, soția cu 17 ani mai tânără.

Emma Marinescu este arhitect și este femeia care îl așteaptă pe doctorul Marinescu, zilnic, acasă, după ce a salvat vieților românilor. Recent, cei doi au povestit cum a început povestea lor de dragoste și ce provocări au existat, în timpul pandemiei. Mai multe imagini cu cei doi, în galeria foto de AICI!

Cine este și cum arată Emma, soția doctorului Adrian Marinescu

Emma Marinescu este cu 17 ani mai tânără ca celebrul medic infecționist, iar de profesie este arhitect. Cei doi s-au întâlnit prima dată în 2012, atunci când frumoasa brunetă a mers la doctorul Marinescu cu mama ei, ce avea o problemă medicală. La acea vreme, ea nu se gândea la astfel de lucruri, fiind conștientă ce este doar o pacientă.

Totuși, dragostea i-a readus unul în fața celuilalt, iar mama arhitectei a avut nevoie iar de un control la doctorul Marinescu, în 2015. Atunci, el a făcut și primul pas și a invitat-o în oraș.

„Suntem împreună din 2015. Am avut o problemă medicală cu mama, în 2012, n-o puteam rezolva și am ajuns la Adi. Atunci ne-am întâlnit prima dată. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa. A fost dragoste la prima vedere, de abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas.

Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un un punct de întâlnire într-o parcare”, a povestit Emma Marinescu, în emisiunea lui Măruță.

Cererea în căsătorie, realizată într-o zi specială

Doctorul Marinescu a cerut-o în căsătorie după un an, într-o zi cu adevărat specială, dar despre care inițial nici nu a știut ce semnifică. „Cererea în căsătorie a fost repede, la un an. El nu a știut în ce zi m-a cerut, a fost pe 13 mai, ziua în care s-au căsătorit și părinții mei. El este foarte calm, m-a ajutat mult în perioada asta.

Eu am lucrat mult în proiectare, acum fac arhitectură de interior. Am și un hobby, un blog de călătorie. Mama e profesoară de limba română și mă controlează la virgulă. Am văzut undeva la peste 25 de țări! În pandemie, însă, n-am mai călătorit!”, a povestit soția doctorului Marinescu, la Pro TV.