Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, colegi de muncă, au povestit cum au ajuns să participe împreună la noul din , pe Drumul Eroilor. Cei doi mărturisesc că există o chimie bună întrei ei.

Cum au ajuns să facă echipă împreună

„Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins pentru că amândoi căutam, cu o oareșce înverșunare, oportunitatea de a participa la Asia Express. Aveam o afinitate naturală față de conceptul emisiunii. Și, când am realizat că amândoi ne dorim să participăm, în timp ce filmam pentru Lia, soția soțului meu, a apărut și ideea să facem echipă. Chiar dacă nu ne cunoșteam de enorm de mult timp și ne era clar că avem abordări semnificativ diferite în legătură cu multe lucruri, am simțit totuși că avem o chimie care poate funcționa foarte bine, mai ales în condiții limită”, a mărturisit Alexandru, conform .

„Eu voiam de mult să merg la Asia, doar că nu s-a legat până acum. Când l-am cunoscut pe Alex la filmările de la Lia, ne-am studiat o perioadă și, la un moment dat, a venit natural: „Bă, tu ai merge în Asia? „Normal! Și gata, s-a făcut echipa. N-a fost cu strategii sau planuri, ci pur și simplu a avut sens”, a completat Ștefan.

Ce așteptări au avut

„Când am primit propunerea de a participa, pentru mine a început procesul de gestionare a nerăbdării de a începe. Iar principalul gând era legat de entuziasmul că proiectul ăsta, pe care mi l-am dorit mai mult decât orice altceva în materie de televiziune în România, se întâmplă în sfârșit”, a mărturisit Alexandru.

„Așteptări am avut multe și la fel de multe scenarii posibile. Dar, odată ajuns acolo, mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai fluide decât aș fi putut anticipa și multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil. Așa că așteptările s-au recalibrat pe parcurs și m-am străduit să înlocuiesc nevoia de a controla tot cu capacitatea de adaptare. A fost cea mai comprehensivă lecție despre „trăitul în prezent pe care am trăit-o până acum. Și da, aș mai face asta o dată. Năzuiesc cu intensitate la un „all stars. Tocmai pentru dinamica imprevizibilă a trăitului în prezent și pentru descoperirile pe care le poți face atunci când nu ai timp să filtrezi nimic”, a adăugat.

„Am încercat să plec fără așteptări, să iau totul așa cum vine. Nu știu cât mi-a reușit, că na… e greu să nu te gândești cum o să fie. Ce pot să spun este că e mai greu, mai intens, dar și mai frumos decât crezi. Dacă aș lua-o de la capăt? Încă nu mi-a trecut febra musculară psihică, așa că mai întreabă-mă peste ceva timp”, a explicat și Ștefan.

Cum s-au înțeles cei doi

Cei doi au mărturisit că au o chimie bună între ei. În emisiune, aceștia nu au avut momente de tensiune, ci mai degrabă păreri diferite.

„Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”, a mărturisit Ștefan Floroaica, într-un interviu acordat .

„Cred că ne-am descurcat onest – și aș zice că asta e esențial. Cred că am reacționat autentic, fără să forțăm o performativitate care nu ne reprezintă. Sigur că au fost momente în care am fi putut gestiona lucrurile mai inteligent, dar, în contextul presiunii continue și al oboselii, cred că am funcționat coerent, ca o echipă sănătoasă. Ne-am calibrat constant, ne-am remontat de câte ori a fost nevoie (și-a fost nevoie de multe ori), ne-am susținut atât și cum am știut fiecare și am rămas conectați la joc”, a mărturisit Alexandru, conform Viva.