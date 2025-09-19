B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”

Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”

Selen Osmanoglu
19 sept. 2025, 10:27
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Sursa foto: Facebook/ America Express România
Cuprins
  1. Cum au ajuns să facă echipă împreună
  2. Ce așteptări au avut
  3. Cum s-au înțeles cei doi

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, colegi de muncă, au povestit cum au ajuns să participe împreună la noul sezon din Asia Express, pe Drumul Eroilor. Cei doi mărturisesc că există o chimie bună întrei ei.

Cum au ajuns să facă echipă împreună

„Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins pentru că amândoi căutam, cu o oareșce înverșunare, oportunitatea de a participa la Asia Express. Aveam o afinitate naturală față de conceptul emisiunii. Și, când am realizat că amândoi ne dorim să participăm, în timp ce filmam pentru Lia, soția soțului meu, a apărut și ideea să facem echipă. Chiar dacă nu ne cunoșteam de enorm de mult timp și ne era clar că avem abordări semnificativ diferite în legătură cu multe lucruri, am simțit totuși că avem o chimie care poate funcționa foarte bine, mai ales în condiții limită”, a mărturisit Alexandru, conform Viva.

„Eu voiam de mult să merg la Asia, doar că nu s-a legat până acum. Când l-am cunoscut pe Alex la filmările de la Lia, ne-am studiat o perioadă și, la un moment dat, a venit natural: „Bă, tu ai merge în Asia? „Normal! Și gata, s-a făcut echipa. N-a fost cu strategii sau planuri, ci pur și simplu a avut sens”, a completat Ștefan.

Ce așteptări au avut

„Când am primit propunerea de a participa, pentru mine a început procesul de gestionare a nerăbdării de a începe. Iar principalul gând era legat de entuziasmul că proiectul ăsta, pe care mi l-am dorit mai mult decât orice altceva în materie de televiziune în România, se întâmplă în sfârșit”, a mărturisit Alexandru.

„Așteptări am avut multe și la fel de multe scenarii posibile. Dar, odată ajuns acolo, mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai fluide decât aș fi putut anticipa și multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil. Așa că așteptările s-au recalibrat pe parcurs și m-am străduit să înlocuiesc nevoia de a controla tot cu capacitatea de adaptare. A fost cea mai comprehensivă lecție despre „trăitul în prezent pe care am trăit-o până acum. Și da, aș mai face asta o dată. Năzuiesc cu intensitate la un „all stars. Tocmai pentru dinamica imprevizibilă a trăitului în prezent și pentru descoperirile pe care le poți face atunci când nu ai timp să filtrezi nimic”, a adăugat.

„Am încercat să plec fără așteptări, să iau totul așa cum vine. Nu știu cât mi-a reușit, că na… e greu să nu te gândești cum o să fie. Ce pot să spun este că e mai greu, mai intens, dar și mai frumos decât crezi. Dacă aș lua-o de la capăt? Încă nu mi-a trecut febra musculară psihică, așa că mai întreabă-mă peste ceva timp”, a explicat și Ștefan.

Cum s-au înțeles cei doi

Cei doi au mărturisit că au o chimie bună între ei. În emisiune, aceștia nu au avut momente de tensiune, ci mai degrabă păreri diferite.

„Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”, a mărturisit Ștefan Floroaica, într-un interviu acordat Cancan.

„Cred că ne-am descurcat onest – și aș zice că asta e esențial. Cred că am reacționat autentic, fără să forțăm o performativitate care nu ne reprezintă. Sigur că au fost momente în care am fi putut gestiona lucrurile mai inteligent, dar, în contextul presiunii continue și al oboselii, cred că am funcționat coerent, ca o echipă sănătoasă. Ne-am calibrat constant, ne-am remontat de câte ori a fost nevoie (și-a fost nevoie de multe ori), ne-am susținut atât și cum am știut fiecare și am rămas conectați la joc”, a mărturisit Alexandru, conform Viva.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Monden
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Monden
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Monden
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Monden
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Monden
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Monden
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Externe
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Monden
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Monden
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Monden
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Ultima oră
10:32 - Cum i s-a părut România președintelui Cehiei, după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată”
10:05 - O brățară din aur, veche de 3.000 de ani, care a aparținut unui faraon, a fost furată din Muzeul Egiptean şi apoi, topită
09:53 - Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
09:40 - Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți
09:11 - Cum încearcă Donald Trump să reducă la tăcere presa critică / Președintele SUA se inspiră de la liderii autoritari, precum Viktor Orban
09:03 - A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
08:45 - Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
08:40 - O tânără actriță a murit în Marea Britanie după ce a fost mușcată de o insectă / Familia acuză medicii de neglijență
08:35 - De ce a început Kate Middleton să plângă la banchetul de stat, de față cu Donald Trump? Momentul care a emoționat sala
08:02 - Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”