B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune

Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 19:01
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la „Asia Express”. Sursa foto: Captură video - Antena 1 / YouTube
Cuprins
  1. Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express
  2. Ce premieră au marcat Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș și-au negociat la sânge contractul cu Antena 1 pentru a participa la „Asia Express – Drumul Eroilor”. Ei trec prin dificilele probe în schimbul unor sume consistente. Pe lângă banii negociați, mai primesc și bonusuri, în funcție de cât de bine se descurcă pe traseu. „Drumul Eroilor” trece sezonul acesta prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar concurenții se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express

Nouă echipe s-au aflat la start pe „Drumul Eroilor”, printre care și cea formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Dan Alexa a cerut Antenei 20.000 de euro pentru a participa la emisiune, iar Gabi Tamaș un onorariu aproape la fel de mare, spun sursele iamsport.ro.

De asemenea, ei mai sunt recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămâna de concurs, la care se adaugă câte 1.000 de euro per amuletă câștigată, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.

Dan Alexa chiar a refuzat de două ori oferta Antenei 1 de a participa la Asia Express, dar s-a lăsat până la urmă înduplecat pentru că a dorit să facă echipă cu Gabi Tamaș.

„Am refuzat de două ori oferta pentru acest sezon. Apoi am acceptat în primul rând datorită partenerului, Gabi Tamaș, pentru că eu nu aș fi mers cu altcineva. Îl știam foarte bine. Apoi copiii mei, pentru că n-au crezut nicio secundă că pot să fac față la ”Asia Express”.

Eu neștiind ce înseamnă ”Asia Express”, nu mă uitasem niciodată. Chiar fiica mea a început să râdă: «Tată, n-ai ce să cauți acolo, că te faci de râs»! Și ăla a fost un moment în care am zis: ”Bă, ia să văd dacă pot să mă descurc”! Și așa am acceptat”, a susținut Dan Alexa, pentru Libertatea.

Spre comparație, Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, au încasat 2.000 de euro per etapă. Ele au fost deja eliminate din competiție. Cele două au refuzat să facă o probă și au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă, unde medalia a fost roșie.

Ce premieră au marcat Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș au marcat și o premieră în cadrul celebrei emisiuni-concurs. Ei au reușit să ajungă la punctul de întâlnire cu Irina Fodor chiar înaintea ei, după ce au fost luați la autostop de o mașină a poliției.

Nu mică le-a fost mirarea când au ajuns la destinație și au văzut că nu-i nimeni acolo. Irina încă se afla pe drum, prinsă în traficul filipinez.

Ideea i-a aparținut lui Gabi Tamaș, care i-a convins pe polițiști să-i ajute.

„Gabi are un mare defect! În momentul în care îl ia demența… Eu îmi doresc din tot sufletul meu să nu ne aresteze ăia pe-acolo. E risc mare cu Gabi! Voi nu vă imaginați!”, a spus Dan Alexa, la Asia Express, într-unul dintre testimoniale.

Pe „Drumul Eroilor” au pornit următoarele cupluri: Mara Bănică – Serghei Mizil, Raluca Bădulescu – Florin Statin, Anda Adam – Joseph, Catinca Roman – Călina. Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, Alina Pușcău – Cristina (prietena ei), Gabriel Tamaș – Dan Alexa, Emil Rengle – Alejandro (iubitul lui), respectiv Karmen și Olga Barcari. Catinca și Călina au fost deja eliminate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)
Politică
Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Politică
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Politică
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Politică
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Politică
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Politică
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Politică
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Politică
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Politică
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Politică
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Ultima oră
20:03 - Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv. Ce acuzații grave i se aduc
20:01 - Nouă escrocherie pe WhatsApp. Ce semne pot indica persoanelor contactate că sunt vizate de o înșelătorie
19:41 - Nazare a anunțat când ieșim din criza bugetară: Nu putem avea ambiții de dezvoltare atât timp cât avem probleme cu respectarea promisiunilor
19:36 - Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
19:19 - Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
19:08 - Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
18:38 - Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
18:29 - Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
18:18 - Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:07 - Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”