Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt poate unul dintre cele mai apreciate și urmărite de la noi din țară. Cei doi sunt iubiți mai ales pentru naturalețea și firescul pe care le afișează în mediul online.

Recent, cei doi parteneri au făcut dezvăluiri despre cei trei fii ai lor, care îi provoacă zilnic. Aceștia au explicat cine cu cine seamănă, însă au punctat și un subiect foarte interesant pentru părinții din zilele noastre: ce au voie și ce nu au voie copiii să facă.

Cu cine seamănă copiii Adelei și ai lui Radu

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt împreună de foarte mulți ani. Din dragostea lor, s-au născut trei băieți, iar cei doi părinți nu ezită să răspundă la întrebări legate de ei. Întrebați fiind de asemănările pe care le au copiii lor cu ei, cei doi au făcut o scurtă caracterizare.

„Fizic, ne-au luat pe toți la bani mărunți. Fiecare are câte ceva de la mine, câte ceva de la Radu, dar și niște trăsături complet ale lor. Cel mare e serios și grijuliu, clar o combinație de Radu + multă organizare. Mijlociul e cu umor și replici pe care nu știu de unde le scoate – și aici mă suspectez pe mine. Iar mezinul… încă nu ne-am dat seama. (zâmbește)”, a povestit Adela Popescu pentru

„Mă bucur că fiecare își construiește propria personalitate. Unul e pasionat de lego, mașini, altul de citit, scris, celălalt de gătit. Încercăm să le încurajăm curiozitățile, fără să-i împingem într-o direcție anume. Ce vrem cel mai mult e să rămână autentici, chiar dacă asta înseamnă că uneori ne vor da lecții despre lucruri la care noi încă învățăm”, a adăugat Radu.

Ce restricții au copiii Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan

Într-o lume guvernată de tehnologie și inteligența artificială, copiii Adelei și ai lui Radu sunt încă distanți de aceste zone. Cei doi părinți au povestit că încearcă să le limiteze accesul la tehnologie, atât cât se poate.

Cei trei băieți au voie la jocuri video numai în weekend, în rest, în timpul săptămânii, pot privi la televizor.

„Dacă i-ai întreba pe ei, ar spune că trăiesc în cea mai severă dictatură digitală. Am reușit să ținem sub control povestea asta, dar nu știu cât mai putem. Cel mare are deja 9 ani și discuțiile în clasă sunt în mare măsură despre jocuri și personaje din online. Ne luptăm zilnic cu tentația asta, dar vrem să înțeleagă că realitatea e mai mult decât un ecran care se aprinde. Au zilnic voie la TV, dar doar în weekend la jocuri”, a mărturisit prezentatoarea TV.

„Nu vrem să le demonizăm accesul la tehnologie, pentru că face parte din lumea lor, dar nici nu vrem să devină o soluție de liniște pentru noi. Așa că facem ce putem să fim prezenți, să înlocuim ecranul cu un joc, cu o poveste, cu o conversație. Nu ne iese mereu, dar important e să nu renunți la efort”, a punctat gazda emisiunii „Insula Iubirii”.