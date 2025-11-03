B1 Inregistrari!
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn"

Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”


03 nov. 2025, 23:15
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Marin
Bucurie mare în familia Andreei Marin! Fiica vedetei și a lui Ștefan Bănică Jr. s-a întors în România. Adolescenta, în vârstă de 17 ani, studiază în Statele Unite ale Americii, motiv pentru care a părăsit țară în urmă cu câteva luni. Revederea cu Violeta fost un moment de profundă emoție pentru Andreea Marin, care a simțit să-și împărtășească sentimentele și cu fanii din mediul online.

Cum s-a simțit pentru Andreea Marin revederea cu Violeta

După luni de zile de dor, Andreea Marin a simțit din plin bucuria de a-și avea fiica acasă. Vedeta a mărturisit că a simțit revederea ca pe un moment de „adevărată fericire”. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că nu își putea stăpâni gesturile de tandrețe, chiar și atunci când Violeta dormea.

„Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare. După luni de zile de dor, am fost din nou împreună. I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.

Ce gesturi de iubire făcute de Violeta au emoționat-o pe Andreea Marin

Andreea Marin nu s-a ferit să-și exprime public emoțiile puternice. Vedeta a povestit un moment plin de semnificație care a avut loc între ea și fiica ei. Se pare că tânăra nu contenea din a-și striga mama, determinând-o să își lase alte treburi, doar pentru ca Violeta să o poată privi și să-i spună cât de mult o iubește.

„M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: «Mami?» Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc. Și același mesaj, ca un dar, repetat neobosit, cu drag: «Voiam doar să-ți spun că te iubesc!» Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte – balsam pentru inima mea. Să ascult dorul și să simt iubirea din ele. În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar… mamă. Mulțumesc pentru dar, copilul meu! Drum bun, să fii protejată! Și să revii om mare, căci între timp vei împlini 18 ani! Nu știu când a trecut vremea, dar e mereu atât de frumos să fiu… mama ta! Și așa voi rămâne. E rolul cu adevărat minunat din viața mea!”, a mai adăugat fosta prezentatoare TV.

