Spre surprinderea fanilor, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa a stârnit curiozitate în mediul public. Cei doi au fost văzuți împreună de mai multe ori, iar gesturile lor par să indice o legătură specială. Nu este clar dacă este vorba doar de o prietenie apropiată sau de o poveste de dragoste în devenire.

Ce relație au cei doi și ce le-a atras atenția fanilor

Potrivit surselor, cei doi se simt foarte bine în compania celuilalt. Prezentatoarea este toată un zâmbet în prezența fostului antrenor. Oficial, ea nu este implicată într-o relație amoroasă, în timp ce Dan Alexa a divorțat recent de Andrada și pare pregătit pentru noi începuturi.

Imaginile publicate de Cancan.ro surprind momentele lor tandre și pline de naturalețe. Dan Alexa o ajută pe Denise Rifai să îmbrace paltonul, iar ea se arată încântată de gest. Înainte să ajungă la restaurantul Adamo, cei doi au avut momente de hârjoneală în mașină, iar prezentatoarea i-a dat niște palme în joacă, într-un mod amuzant și prietenos.

După câteva ore petrecute la local, cei doi au ieșit extrem de zâmbitori. Au plecat împreună cu mașina jurnalistei, iar Denise Rifai l-a lăsat pe Dan Alexa în zona Romexpo, unde au mai zăbovit câteva minute, semn că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp împreună.

Cum arată relația lor în public

Fanii au remarcat chimia dintre cei doi și momentele naturale de apropiere, potrivit realitateatv.net. Gesturile mărunte, dar pline de semnificație, au atras atenția și au alimentat zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste. Deocamdată, atât Denise Rifai, cât și nu au făcut declarații oficiale privind natura exactă a relației lor, lăsând loc speculațiilor.

Trebuie menționat că în luna iunie 2025, Dan Alexa a fost invitat la emisiunea Denisei Rifai. În cadrul acesteia, antrenorul a fost bine chestionat, atât în legătură cu viața personală, cât și cu cea profesională. Această apariție a generat speculații privind relația lor, mai ales că de atunci au fost văzuți de mai multe ori împreună, păstrând o legătură vizibilă și în afara studioului.

Denise Rifai a declarat de mai multe ori că îi plac bărbații galanți, iar Dan Alexa se încadrează perfect în această categorie. Interacțiunile lor par să confirme această compatibilitate, iar gesturile publice au fost interpretate de fani drept semnale de apropiere.

VEZI POZELE CU DAN ALEXA ȘI DENISE RIFAI