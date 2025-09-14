B1 Inregistrari!
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei

Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei

Elena Boruz
14 sept. 2025, 13:49
Sursa foto: Facebook - Dana Rogoz
Cuprins
  1. Cum găsește echilibrul între viața de familie și cea profesională
  2. Cum a ales Dana Rogoz să își crească copiii
  3. Soțul ei, partener de nădejde în creșterea copiilor

Dana Rogoz a făcut dezvăluiri impresionante despre viața ei. Frumoasa actriță a povestit cum reușește să îmbine rolul de mămică cu activitatea profesională, dar și ce fel de abordare are cu copiii ei pentru a se face înțeleasă și ascultată.

Dana se bucură de succes încă de pe vremea când avea un rol important în serialul „La Bloc”. Producția a fost un real succes, iar Dana Rogoz a rămas întipărită în mintea tuturor românilor, drept „Mimi Curcă”. Totuși, primul succes l-a avut atunci când a devenit „Abramburica” la vârsta de 9 ani.

Cum găsește echilibrul între viața de familie și cea profesională

Dana Rogoz a povestit că, deși pare o provocare să ai doi copii și totuși să fii foarte activ în sectorul profesional, ea nu resimte lucrurile ca fiind copleșitoare. Actrița a precizat că cei doi micuți nu au încetinit deloc parcursul ei profesional, ci au ajutat-o, deoarece, de când a devenit mamă, simte că i s-au deschis niște „porți în interiorul său”.

„Cred că pentru oricine poate deveni complicat, indiferent de profesie. Nici nu contează dacă ești mamă sau tată, ai responsabilități și încerci să îți ții viața într-un echilibru: și cea profesională și cea de familie. Ce pot să spun este că maternitatea în cazul meu simt că m-a ajutat enorm în profesie. Îți deschide parcă niște porți noi în interiorul tău și simți diferit lucrurile. Și emoțiile parcă sunt mai puternice odată ce treci prin procesul acesta al maternității. Sau cel puțin așa a fost în cazul meu. Cred că am devenit o actriță mai bună după ce am devenit mamă.

Poate și pentru că e acest sentiment matern (n.r. motivul pentru care femeile sunt mai frumoase după ce nasc). Eu chiar am simțit chestia asta de sens, în tot ce fac și la nivel emoțional, parcă simt mai intens emoțiile. Și un actor cu asta lucrează, cu emoțiile. Și parcă așa, parcă te îmbogățești emoțional și asta te ajută și profesional”, a dezvăluit actrița pentru viva.

Cum a ales Dana Rogoz să își crească copiii

Celebra actriță a făcut declarații, în urmă cu aproximativ un an, despre modul în care a ales să își crească și să își educe copiii. Femeia povestea că, de cele mai multe ori, ea este „polițistul rău”, deoarece este mai strictă, iar soțul ei, regizorul Radu Dragomir, este „polițistul bun”. Conform spuselor femeii, deși ambii au impus niște limite, ea este cea care reușește să le mențină, fără a lăsa prea mult garda jos.

„Eu sunt polițistul rău, iar Radu e cel mai permisiv. De fapt și Radu are reguli și impune niște limite, doar că eu mă țin mai mult de ele, el cedează mai ușor și ei știu asta. Cred că există un bun simț care mă ghidează, un instinct de mamă și de părinte și care mă ghidează care îmi spune care sunt limitele sănătoase sau nevoile copiilor mei, cred că e foarte important să-i asculți și să vezi de ce au nevoie și există niște parametrii pe care fiecare familie și stabilește”, a mai afirmat Dana Rogoz, pentru Spynews.

Soțul ei, partener de nădejde în creșterea copiilor

În plus, vedeta a precizat că are parte de ajutor, atunci când vine vorba de creșterea copiilor și chiar și de îngrijirea casei. Copiii sunt prioritatea lor numărul 1 și mereu găsesc soluții pentru a petrece timp cu cei mici.

„Apelăm la ajutoare, nu avem ce să facem. Depinde de cât de lungă e perioadă, mai vine cineva și din partea familiei, o mătușă, un unchi, acum copiii sunt cu fratele meu. E mult spus o bonă, dar avem și o doamnă care vine din când în când și ne ajută. E o schemă întreagă. Eu seara joc, iar el preia copiii de la școală, de la grădiniță și stă cu ei seara până vin sau dacă el are de lucru eu îmi aloc mai mult timp pentru copiii. Ei sunt prioritatea și facem așa încât fel încât pentru ei să ne împărțim”, a mai spus vedeta pentru sursa de mai sus.

