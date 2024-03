Cum își câștigă traiul Cristian Cioacă, după eliberarea din închisoare

După 9 ani petrecuți în spatele gratiilor, fostul polițist Cristian Cioacă s-a trezit în fața unei noi realități. Acesta este nevoit să se reorienteze profesional, întrucât nu mai poate fi angajat al Ministerului Afacerilor Interne.

Cioacă este acum șofer pentru Maria Vasii, avocata care l-a reprezentat de-a lungul procesului său, potrivit Nouă ocupație a fostului polițist a fost confirmată de surse apropiate, care au subliniat că, deși nu practică în fiecare zi această activitate, face toate eforturile să se reintegreze în societate.

Cristian Cioacă a fost eliberat din închisoare în august 2023, după ce judecătorii i-au admis cererea de eliberare condiţionată, decizia instanţei fiind definitivă. Acesta a spus la ieșirea din Penitenciarul Mioveni că își va vedea de viață și va încerca să-și protejeze familia.

” Today it’s the first day of the rest of my life. Plecând de aici vă imaginați că voi trăi. Nu știu câte cărți o să scriu, habar n-am. Nu știu ce o să fac. Nu am avut o viață normală. Lăsați-mă să-mi văd de viață”, a declarat Cristian Cioacă la ieșirea din închisoare.

Cristian Cioacă primise inițial o condamnare definitivă de 15 ani și 8 luni de închisoare în anul 2014 pentru că şi-a ucis soția, dată dispărută în 2007, însă el a stat doar 9 ani închis. Bărbatul cu zâmbet enigmatic a rămas în atenția publicului din România din cauza faptului că rămășițele femeii nu au fost niciodată descoperite.