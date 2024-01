Cum reușește Mădălina Ghenea să își mențină tenul perfect la 36 de ani / Ce trucuri folosește zilnic: „Mă feresc de...”

Mădălina Ghenea este fără doar și poate de la noi din țară. De-a lungul timpului, ea a reușit să își clădească o carieră de succes în cinematografia de peste hotare. De asemenea, la vârsta de 36 de ani, Ghenea reușește să fie un model pentru multe femei din întreaga lume, motiv pentru care a dezvăluit trucurile pe care le folosește pentru a avea un ten perfect.

Ce trucuri folosește Mădălina Ghenea pentru a avea un ten perfect la vârsta de 36 de ani

Se știe deja că Mădălina Ghenea este una dintre cele mai apreciate persoane publice din România, însă ce nu știu foarte multe admiratoare de-ale ei este faptul că ea este atentă la nutriție și încearcă să consume doar alimente sănătoase și naturale.

Nu de mult, vedeta a mărturisit ce ce trucuri folosește pentru a avea un ten perfect. Fiind o fire activă pe Internet, actrița le-a dat urmăritoarelor sale câteva sfaturi în privința acestui subiect.

„Dragilor, am spus că facem o serie de întrebări cu răspunsuri și îmi pare rău că nu am avut timp să răspund la ele. Acum sunt în New York și mă pregătesc să merg la o cină. O să răspund la întrebarea cu privire la pielea mea bronzată, pentru că aș vrea să învățați din greșelile mele. Îmi tot scrieți cum îmi mențin bronzul, culoarea tenului meu. Nu, culoarea tenului meu nu este perfectă, mă feresc de soare și o să vă dau un exemplu…ultima dată când am avut foarte mari probleme cu tenul, m-am expus la soare fără protecție solară. Am uitat pur și simplu, iar rezultatele au fost groaznice. Vă recomand protecția solară atunci când mergeți la soare și să nu faceți solar”, a spus Mădălina Ghenea pe Instagram, potrivit .

Care a fost cea mai mare traumă trăită din cauza celebrității

Odată cu celebritatea au venit și Ea a dezvăluit că timp de șase ani a fost hărțuită de un individ, însă cu ajutorul autorităților a reușit să-l identifice pe cel care nu o lăsa să trăiască așa cum își dorea.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul.

„La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru”, a mai povestit Mădălina Ghenea.