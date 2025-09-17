Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute persoane din showbiz-ul românesc, a atras zeci de comentarii apreciative cu cea mai recentă postare a sa din mediul online. Fanii i-au apreciat atât apariția, cât și locul în care a ales vedeta să se fotografieze.

Ce spune Oana Roman despre modul în care oamenii își decorează locuințele

În cea mai recentă postare a sa, Oana Roman a vorbit despre acele lucruri pe care le apreciază atunci când pășește prima dată într-o încăpere și a dezvăluit o credință personală de-a sa: oamenii se înconjoară cu obiecte care să reflecte sufletul lor.

Vedeta este de părere că oamenii calzi au grijă să umple spațiile pe care le ocupă cu obiecte care să transmită acea căldură interioară, în timp ce oamenii reci preferă stilul minimalist și spațiile impersonale.

„Întotdeauna am știut că oamenii se înconjoară de spații, obiecte, stări care sunt aidoma sufletului lor. Cei calzi și empatici aleg obiecte și decor mai cald, mai clasic, oamenii mai reci aleg decor minimalist și mai tern. Unora le plac doar spațiile moderne și impersonale, altora interioarele clasice, calde, cu obiecte personale și de suflet”, și-a început Oana Roman postarea.

Cum și-a justificat Oana Roman pasiunea pentru obiectele vechi

Oana Roman spune că pasiunea ei pentru obiectele mai vechi și stilul decorativ clasic o face să se gândească că, într-o altă viață, a trăit în perioada clasică.

„Mie întotdeauna mi-au plăcut clădirile vechi, spațiile largi cu tavane înalte, mobila stil, candelabrele, argintăria, tablourile și interioarele personalizate. Probabil într-o altă viață am trăit în perioada clasica pentru că mă identific cu ea. Ceea ce ghidează totul este însă Credința și la final vedeți cum în aceasta clădire/ palat/ hotel, am găsit o capelă unde m-am rugat”, și-a încheiat vedeta mesajul. Acesta a însoțit o serie de fotografii, iar în ultima, Oana Roman apare rugându-se într-o capelă.

View this post on Instagram

Cum au comentat internauții la postarea Oanei Roman

Postarea Oanei Roman a strâns numeroase comentarii de apreciere. În timp ce unii internauți i-au lăudat ținuta vedetei și decorul ales, au fost și persoane care s-au regăsit în mesajul Oanei Roman și au recunoscut că îi împărtășesc credintele.

„Superbă ținuta și decorul! Toate te avantajează minunat!”

„Important este ce simți tu, acum! Eu știu că ai crescut printre oameni frumoși, inteligenți, educați. Ți- am admirat părinții și te admir din suflet!! Bine și frumos să-ți fie!”

„Cât de frumos! Oana, ai tot respectul și admirația mea!”

„Exact asta am iubit și eu dintotdeauna – clădirile vechi, care ascund povești, tot ce am zice că este vechi, dar are mai multă viață și spune de o mie de ori mai mult decât orice clădire nouă, rece, făcută strict pentru profit. We’re old souls (n.r. avem suflete vechi)… am trăit cândva în vremuri de poveste”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de oameni la postarea Oanei Roman.

Ce spune Oana Roman despre o posibilă nouă relație

În urmă cu câteva zile, după ce a fost întrebată dacă este deschisă să-și facă o nouă relație, Oana Roman a declarat că nu respinge acest gând, dar este mult mai rezervată în a începe o legătură cu cineva, mai ales că experiențele sale romantice din trecut nu au fost dintre cele pozitive. Vedeta nu pare nici să aibă niște criterii foarte clare în ceea ce privește bărbatul ideal, ci lasă viața să aleagă pentru ea și să o surprindă.

Însă, până când va apărea „alesul”, Oana Roman continuă să își canalizeze atenția și energia pe carieră și pe creșterea Isabelei.

„Nu exclud (n.r. o posibilă nouă relație). Nu exclud, Doamne ferește, doar că sunt mult mai circumspectă, după ce am trecut prin ce am trecut. Decomandată, mă concentrez pe proiectele mele. Nu cred (n.r. că ar accepta în viața ei pe cineva mai tânăr decât ea), nu cred că vârsta e o problemă, de fapt (…) Nu știu, nu pot să fac un calcul, să îi fac un portret robot”, a spus Oana Roman, potrivit .