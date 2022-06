Cum s-a schimbat starea financiară a lui Arsenie Todiraș după ce trupa O-Zone s-a destrămat

Arsenie Todiraș, fostul membru al trupei O-Zone, a fost invitatul unui podcast. În cadrul acestuia, artistul a dezvăluit detalii despre fenomenul celor trei băieți de peste Prut și succesul răsunător pe care l-au obținut la nivel internațional. Cântărețul a vorbit și despre partea financiară, aspect care a trezit multe curiozități.

Arsenie Todiraș a făcut parte din celebra trupă „O-Zone” între 1999 și 2005. El a debutat solo abia după ce trupa s-a separat. El a menționat că acest punct din carieră a avut impact asupra situației sale financiare.

Concertele aduc bani

Potrivit propriilor declarații, ajunge la 10 milioane de euro, sumele fiind mereu în creștere. Și Arsenie Todiraș nu se plânge, vedeta a declarat că „Dragostea din tei” a generat bani buni, dar după desființarea trupei a fost și mai bine la acest capitol.

Remunerația pentru concerte în perioada de glorie a trupei de peste Prut era una relativ scăzută, nesatisfăcătoare pentru Arsenie, Dan și Radu Sîrbu, scrie

„Nu în timpul O-Zone am făcut bani! După O-Zone, cu chestiile mele, cu concertele mele, pentru că noi când mergeam cel mai mult în concerte în România, atunci prețul era de 800 de euro. Erau bani OK, dar nu puteai să devii milionar, iar atunci când deja au început concertele cu bani mulți, noi ne-am destrămat! În 2005 am avut ultimul concert, în Japonia!”

Cearta putea fi evitată

În cadrul podcastului au fost și declarații mai sentimentale, încărcate de emoții. Artistul își amintește cu drag de ultimile momente petrecute alături de ceilalți membri ai trupei. El recunoaște și conștientizează faptul că cei trei băieți într-o manieră amiabilă.

„Prima dată, țin minte că de 9 mai ne-am reunit în Moldova și la București și după aceea încă o dată la București. Trei concerte am avut.

Ne-au plătit, ne-au unit și am cântat. Dar nu știu ce avea să se întâmple dacă eram împreună. Mie îmi place cum mi s-a aranjat viața după, nu prea aș vrea să schimb. Nu știu dacă deveneam același Arsenie care sunt acum!

Dar în primul rând, aș fi făcut ceva să nu ne certăm. Dacă se desparte trupa, se desparte măcar fără ceartă și fără vorbă. Aș mai fi făcut un an-doi concerte, ca să punem proiectul la punct până la capăt.

În schimb, mă mai gândesc câteodată cine a mai plecat în momentul succesului, ca trupă? N-am mai auzit alte trupe, că ei și-au scos cât au vrut din succes.

Dar noi am apărut și foarte frumos am ieșit pe hit!”, a relatat artistul.