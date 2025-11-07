B1 Inregistrari!
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele" de Black Friday: „Urmăresc totul". Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta

Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta

B1.ro
07 nov. 2025, 23:01
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Sursa foto: Captură video - Oana Roman / Instagram
Cuprins
  1. Ce cumpărături a făcut Oana Roman înainte de Black Friday
  2. Ce planuri de cumpărături are Oana Roman de Black Friday 
  3. Cum evită Oana Roman „țepele” 

Oana Roman s-a pregătit intens pentru sezonul reducerilor de Black Friday. Vedeta a dezvăluit ce achiziții a făcut deja, ce planuri are pentru marile reduceri și cum reușește să evite „țepele” care circulă în această perioadă. Deși recunoaște că este o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional, Oana nu renunță la micile plăceri de shopping, dar o face cu măsură și chibzuință.

Ce cumpărături a făcut Oana Roman înainte de Black Friday

Black Friday vine, în fiecare an, cu oferte spectaculoase, dar și cu numeroase capcane pentru cumpărători. Oana Roman spune însă că știe exact cum să se descurce. Vedeta a făcut deja câteva achiziții înainte de startul oficial al reducerilor și a mărturisit că are un plan bine pus la punct pentru perioada următoare.

„Eu mai mult vând de Black Friday, decât cumpăr. Dar mi-am luat deja niște lucruri, nu neapărat multe. Am prins niște reduceri și mi-am luat o lampă de bucătărie, niște chestii pentru Isa, și am profitat de reduceri, i-am luat ei niște adidași New Balance, niște cizme de brand, pe care le-am găsit la un preț foarte bun, mi-am mai luat și eu niște cizme de ploaie. Am luat și pijamale de Crăciun, pentru ședința foto pe care o vom face. Eu nu cumpăr compulsiv de obicei, îmi iau ce am nevoie”, a declarat Oana Roman pentru Cancan.

Ce planuri de cumpărături are Oana Roman de Black Friday 

Pe lângă articolele deja cumpărate, Oana Roman are în plan să își achiziționeze și o mașină de spălat rufe. Vedeta a explicat că nu este vorba despre o dorință de moment, ci despre o necesitate practică, pe care o va trata cu aceeași atenție ca în cazul celorlalte achiziții.

„Vreau să mă uit, în schimb, de o mașină de spălat rufe, pentru că trebuie să o schimb și va trebui să verific puțin ofertele”, a mai declarat vedeta.

Cum evită Oana Roman „țepele” 

Mulți cumpărători cad în capcana ofertelor false de Black Friday, însă Oana Roman susține că știe exact cum să le evite. Ea verifică prețurile din timp și compară ofertele, pentru a nu fi păcălită de reduceri fictive.

„Nici nu mi s-a întâmplat să iau vreo țeapă de Black Friday, pentru că mereu verific prețurile dinainte și nu există riscul acesta. Spre exemplu, adidașii Isei, știam că ei costă cam 190 de euro, iar eu i-am luat cu 100 de euro, a meritat. Nu prea îmi iau eu țeapă, pentru că urmăresc totul”, a explicat fiica lui Petre Roman.

