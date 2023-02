Cum se menține în formă Andreea Bălan: „De 20 de ani am aceeași greutate”

La 38 de ani, Andreea Bălan își menține fizicul adolescentin, deși este mamă a doi copii și are o viață profesională destul de aglomerată. Artista a dezvăluit că nu are niciun secret pentru a arăta impecabil.

Cum își menține Andreea Bălan fizicul adolescentin la 38 de ani

Andreea Bălan a spus că nu are niciun secret care să o ajute să aibă corpul de invidiat, însă sportul și alimentația sănătoasă sunt cele care contribuie la fizicul său. Deși de 20 de ani are aceeași siluetă, vedeta a spus că nu își refuză nicio poftă, dar nu exagerează.

„Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de 3 ori pe săptămână), masaj (de 3 ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez. Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate”, a spus Andreea Bălan.

De asemenea, pentru a avea o siluetă de invidiat, artista pune accent pe disciplina fizică și mentală, dar și pe importanța sportului, potrivit .

„Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală, și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a mai spus ea.