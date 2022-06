Cum și-a descoperit Nea Marin pasiunea pentru dans și ce greutăți a întâmpinat în carieră: „Am făcut foarte multe compromisuri”

Nea Mărin este cunoscut de publicul român ca fiind dansator și pentru emisiunile de divertisment din televiziune, însă puțini știu cum și-a descoperit pasiunea pentru dans.

Artistul, cunoscut totodată ca și gazda emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară’ a făcut recent declarații despre ce sacrificii a făcut pentru pasiunea lui, dar și ce greutăți a întâmpinat de-a lungul timpului, într-un interviu pentru

Nea Marin, despre începuturile în carieră

a vorbit despre cum a fost la început de drum și despre cum și-a descoperit pasiunea pentru dans, spunând: „Eram doar un copil. Țin minte că aveam în jur de 5-6 ani și se adunau pe atunci călușarii înainte de Rusalii, chiar la marginea satului, lângă casa mea.”

„Pregăteau Călușul pentru a-l dansa în zi de sărbătoare. Atunci am văzut pentru prima dată călușarii și mi-a plăcut atât de mult dansul lor, încât am mers repede la bunicul meu și i-am zis să îmi facă și mie niște pinteni, așa cum aveau ei la opinci. Dintr-o cutie de conservă el a tăiat niște tablă și mi-a făcut pinteni, apoi am început să dansez și nimeni nu se mai înțelegea cu mine!”, a povestit dansatorul.

Cât despre din viața lui, Nea Marin a povestit că: „A fost foarte greu, pentru că am venit singur în București, cu un geamantan. Aveam două perechi de pantaloni, doar câteva schimburi, iar eu am fost nevoit să mă adaptez din mers la viața mea din Capitală. În anul 1973 nu era ușor în sat. Pe vremea când am venit eu în București se terminase colectivizarea, iar părinții și bunicii nu știau ce să facă. Lucrau prin toată țara și aduceau bani acasă pentru a ne întreține și a putea merge la școală.”

Ce compromisuri a făcut Nea Marin

„Părinții mei s-au ocupat cu grădinăritul ca să îmi susțină educația. Aici, eu m-am adaptat repede și am avut șansa să cunosc oameni deosebiți la liceu, apoi la Ansamblul Tineretului. Mi-a plăcut tare mult să merg la școală, nu cred că am avut vreo absență. Chiar dacă nu am fost un elev eminent, îmi plăcea să socializez și să mă întâlnesc cu toți colegii. La vremea aceea, țin minte că îmi doream să îi învăț pe toți să danseze ca mine.” a mai adăugat Nea Marin.

În ceea ce privește sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă pentru carieră, „Pot să spun că am făcut foarte multe compromisuri. Pe vremea când avem 15 ani, toți copiii, după ce terminau lecțiile, mergeau la joacă, la fotbal, la handbal. Eu, nu. Pe mine mă interesa doar dansul. Începusem apoi să ne împrietenim cu fetele, însă focusul meu era tot către dans. Eram ca un robot fixat pe pasiunea mea. Am considerat că, dacă voi dansa și dacă duc tradiția după mine, eu voi fi exact ce mi am dorit – omul care duce tradiția mai departe.”, a povestit Nea Marin pentru sursa citată.