Mihai Mitoșeru a fost abandonat de tatăl său încă de la naștere. După 20 de ani, Mitoșeru a decis să-și caute părintele, când a aflat că acesta suferă de cancer.

Cum a reluat Mihai Mitoșeru relația cu tatăl său

Dan și Camelia Mitoșeru au divorțat la scurt timp după ce Mihai a venit pe lume.

„Nu, nu mi-a fost greu, că eu când am început să reiau relația cu tata, el deja avea cancer și eu am aflat treaba asta. Mi-am zis că nu mai contează ce a fost până în momentul acela și că eu trebuie să fiu lângă el. Mai ales că atunci nici nu avea pe nimeni lângă el, dar nici nu conta dacă avea sau nu pe cineva.

Ne-am luptat cu cancerul vreo 3 ani, din păcate n-am avut cu cine să ne luptăm, dar în ăia 3 trei ani am fost lângă tata mereu.

La un moment dat, când tata era lucid, mi-a zis: ”Să știi că eu am greșit! Uite, acum îmi dau seama că eu dacă aveam ce aveam cu , nu trebuia să nu mai vorbesc cu tine”. Și zic: „Tata, faptul e consumat, din momentul ăsta începem o altă relație. Nu contează ce a fost!””, a povestit Mihai Mitoșeru, în cadrul emisiunii .

Ce a spus Mihai Mitoșeru despre conflictele pe care le vede în familii

Vedeta TV a afirmat că orice copil trebuie să se poarte frumos cu părinții. El a insistat că i s-a părut normal să fie alături de tatăl său, pentru că acesta i-a dat viață.

„Așa mi se pare că ar fi normal să se comporte orice copil, indiferent ce au făcut părinții. Eu nu înțeleg… Mă uit și văd că unii se înjură cu părinții pe la televizor. Indiferent ce au făcut părinții, nu faci asta!

Și când părintele are o problemă, ești lângă el, chiar dacă el n-a fost lângă tine, pentru că el ți-a dat viață.

Tata mi-a dat viață! Eu n-am putut să uit asta și am fost lângă el.

Mie-mi pare rău că am fost și orgolios, chiar dacă el poate a greșit. Poate trebuie eu să las de la mine și să-l caut și să ne mai vedem niște ani, să mai vorbim. Mie acum îmi pare rău”, a mai susținut Mihai Mitoșeru.