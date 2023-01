Mihai Mitoșeru s-a luptat cu depresia atunci când mama lui a fost operată pe creier: „Am slăbit 13 kilograme, aveam senzația că nu mai am pentru ce și de ce să trăiesc”

Mihai Mitoșeru s-a confruntat cu depresia, atunci când mama lui a fost nevoită să se opereze pe creier, în anul 2020.

Artistul a vorbit despre acea perioadă grea, dezvăluind că s-a luptat cu depresia și a slăbit foarte mult.

M ihai Mitoșeru, lupta cu depresia

Mihai Mitoșeru este unul dintre cei mai cunoscuți actori și prezentatori de televiziune din România. În plan personal, acesta a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în urmă cu trei ani. În anul 2000, fiul Cameliei Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, căci , cu care avea o relație de zece ani, și-a pierdut viața. În 2020, actorul a trecut printr-o grea cumpănă, atunci când mama sa a fost operată pe creier.

În cadrul unui interviu pentru , prezentatorul TV a vorbit și despre viața sentimentală, mărturisind că este singur și că și-ar dori să aibă o persoană specială lângă el. În mai multe rânduri, acesta a recunoscut că regretă divorțul de fosta soție, cu care a fost împreună timp de 14 ani.

În vara anului 2020, Camelia Mitoșeru a fost operată pe creier, pentru înlăturarea unui meningiom. Fiul acesteia a descris acea perioadă, mărturisind că a slăbit enorm și a a avut nevoie de ajutor specilizat.

„A fost momentul în care mama a avut nevoie de acea intervenție chirurgicală pe creier și am avut o perioadă de depresie, pentru că mi-am dat seama că daca se întâmplă ceva cu ea voi rămâne singur pe lume. Am slăbit 13 kilograme, nu puteam să dorm, să fac nimic, aveam senzația că nu mai am pentru ce și de ce să trăiesc. Dar am reușit să depășesc acel moment, am avut parte și de ajutor specializat, am apelat la un psiholog, am fost și la duhovnic”, a declarat aceasta.

Mihai Mitoșeru a vorbit despre relațiile sale

În plan profesional, întâlnirile tot mai rare au dus la ruptura dintre prezentatorul TV și colegul lui de breaslă, Mircea Badea. Deși susține că viața i-a dus în punct diferite, Mihai Mitoșeru știe că poate conta oricând pe prietenul lui, iar, la rândul său, este dispus să-i ofere ajutorul la nevoie.

„Relația s-a răcit, pentru că nu ne-am mai văzut, nu s-a întâmplat doar cu Mircea Badea, ci cu mai mulți oameni, însă îi am în continuare la suflet. Daca mă sună și au nevoie de mine voi fi alături de ei și sunt convins că și viceversa este valabilă. Viața ne-a dus în direcții diferite și nu ne-am mai văzut atât de des, nu am mai avut atât de mult timp. Este o prietenie care va rămâne pe viață, chiar dacă ne vedem mai rar”, a declarat Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru a vorbit cu sinceritate despre viața amoroasă. Acesta este singur, însă și-ar dori să cunoască pe cineva în acest punct punct al vieții. Actorul a făcut câteva precizări despre anterioare, mărturisind că întotdeauna a mizat pe încredere.

„Foarte multe lucruri neadevărate s-au spus în cei peste douăzeci de ani de când apar pe micul ecran. Nici nu le mai stiu, am fost „cuplat” cu niște fete pe care nici macar nu le cunoșteam și nici nu le cunosc. În ambele relații, am fost foarte deschiși, nu ne umblam în telefoane, nu au existat momente de îndoială. Eram geloși, dar nu absurzi. În momentul în care iubești pe cineva și acel cineva te iubește, îndoiala nu își are locul. Dacă apare, atunci cei doi nu mai au de ce să stea împreună.

La un moment dat am crezut că e bine să fii singur, că este bine să trăiești singur, că nu ai nevoie de cineva lângă tine, dar nu este deloc așa. Este foarte greu să fii singur, cel puțin pentru mine”, a adăugat acesta.