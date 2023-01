Cum și-a pierdut averea Cătălin Botezatu: Am fost trădat. Am rămas fără nimic. Niște oameni perverși…

Cătălin Botezatu a povestit că, la 26 de ani, a rămas fără avere, considerabilă chiar și atunci, după ce a fost trădat de niște oameni pe care-i credea prieteni: „Am rămas fără nimic. Niște oameni perverși…”.

Cum și-a pierdut Cătălin Botezatu întreaga avere

Creatorul de modă a dezvăluit că, la 26 de ani, a fost nevoit să o ia de la zero, după o colaborare nefericită care l-a lăsat cu conturile goale.

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze.

Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani’, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp, potrivit .

Despre zvonurile că ar avea de 100 de milioane de euro, Botezatu a spus: „Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion… Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”.

Cătălin Botezatu, despre falșii prieteni

Creatorul de modă a avut parte și de prieteni care îl sunau doar atunci când aveau nevoie de ajutorul său sau chiar de banii săi.

„Sunt vreo 5 – 6 și sunt bogat. Sunt mulți care nu îți mai dau un telefon sau doar atunci când mai vor niște bani. Mereu voi spune asta: Dacă ți-am dat niște bani și știi că a venit termenul să mi-i dai, dar n-ai să mi-i dai, măcar dă-mi un telefon și să-mi spui. „Am să-ți dau bani, dar nu îi am acum, mai păsuiește-mă”. Se fac că plouă și asta mă deranjează cel mai tare”,