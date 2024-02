Cum și-au câștigat Răzvan Simion și Dani Oțil primii bani, înainte de a-și face debutul în televiziune: „Mai întâi am fost prieteni și după colegi de platou”

Răzvan Simion, prezentatorul îndrăgit de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a dezvăluit în exclusivitate pentru cum a făcut primii bani împreună cu colegul său , încă din vremea liceului, la Reșița.

Din ce au făcut primii bani Dani Oțil și Răzvan Simion

Răzvan Simion și Dani Oțil nu doar că au crescut împreună, dar și-au început aventura în lumea televiziunii de la o vârstă fragedă, pornind de la o prietenie ce a început în grădiniță. Această legătură solidă a evoluat și i-a adus pe acești doi prezentatori îndrăgiți în fața ecranelor TV.

și-a amintit că primii bani i-a făcut alături de , la Reșița, după ce a prezentat un bal al bobocilor.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a cumpărat 2 cărți. De asemenea, el nu s-a gândit niciodată să activeze în alt domeniu.

„Primii bani i-am făcut la Reșița, cu Dani. Am făcut un bal de boboci la liceu și am primit o sumă considerabilă. Știu ce am făcut cu banii, am pus și din alocație pentru că nu îmi ajungeau. Mi-am luat 2 cărți, le țin minte și acum. Mi-am luat „O beție cu Marx” de Mircea Dinescu și a doua a fost de Andrei Pleșu, dar îmi scapă.

Sunt la Reșița. Nici nu prea aveai la Reșița alte tâmpenii să îți iei. În ’86 la Reșița maxim un tricou, ce puteai să îți iei? Cărți! Povestea noastră a început la gradiniță. (n.r. el cu Dani Oțil). Noi am fost împreună încă de pe atunci, mai întâi am fost prieteni și după colegi de platou. Toate evenimentele le-am făcut împreună. Pasul de la radio la TV l-am făcut împreună, la fel și pasul pentru Antena 1, acum 16 ani.

Lucrurile s-au întâmplat în grupul statuar „degeaba”, așa cum zicem noi! Nu m-am gândit, toată viața am făcut doar asta! (n.r. la altă meserie) Fie că a fost o televiziune locală, un radio local și apoi regional, fie că un radio național și apoi o televiziune națională, toate au fost doar în zona comunicării!”, a spus