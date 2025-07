Cura cu pepene pentru o săptămână. Care sunt beneficiile consumului pentru organism

Mulți vorbesc despre dieta cu , pe timp de vară, cunoscută și drept „cură de detoxifiere cu pepene”. Cei care o încearcă se întreabă cât de eficientă în cazul celor care își doresc să scadă în greutate.

Cine a inventat dieta cu pepene

cu pepene îi este este atribuită unui practicant de yoga, Harbhajan Singh Khalsa, care o recomandă spunând că a dat rezultate în cazul său. Pe internet circulă mai multe variante ale acestei diete. Cei care au încercat-o, i-au adăugat o notă personală și au transmis-o mai departe.

Cura originală, cunoscută sub numele „Sweet Infinity Melon Cleanse”, este promovată de RA MA Institute for Applied Yogic Science and Technology, condus de un asociat al lui Harbhajan Singh Khalsa. Autorul dietei susține că detoxifică și vindecă organele.

Pe scurt cura se întinde pe parcursul a cinci zile, timp în care este permis doar consumul papaya, pepene verde și pepene galben. În funcție de preferințe, fructele pot fi asezonate cu sare și piper.

Ce trebuie să consumi în cele cinci zile

Autorii dietei „Sweet Infinity Melon Cleanse” spun că pentru a da rezultate, cei care o încearcă trebuie să respecte strict îndrumările autorilor. Înpărțită pe zile, dieta arată astfel:

Ziua 1: Doar pepene galben bine copt;

Ziua 2: Doar pepene verde bine copt;

Ziua 3: Papaya până la prânz, urmată de apă cu miere până la ora 14:00, apoi doar apă până la ora 15:30, din nou apă cu miere până la ora 17:00, iar după aceea papaya până la culcare;

Ziua 4: Doar pepene verde bine copt;

Ziua 5: Doar pepene galben bine copt.

Pe lângă aspectele care țin de , dieta mai presupune și alte reguli ori restricții care trebuie urmate. Se recomandă o pre-cură, de 3–7 zile, în care trebuie consumate alimente ușoare, fără carne, lactate, mâncare de tip fast-food, cafeina și alimente ori băuturi bogate în zahăr.

În paralel se recomandă masaje cu ulei de migdale, precum și practicarea unor exerciții de yoga și de respirație.

Cine ar trebui să urmeze această dietă

Cele trei fructe incluse în dietă sunt nutritive și oferă beneficii pentru sănătate. Astfel, pepenele galben este o sursă de vitamina A, potrivit USDA. Un studiu publicat în revista Nutrients arată că pepenele verde este o sursă bună de licopen și antioxidanți. Astfel, pepenele verde poate ajuta la îmbunătățirea performanței fizice și la reducerea inflamației. Papaya este bogată în calciu.

Cu toate că aceste fructe sunt sănătoase și pot fi adăugate în dieta zilnică, o cură bazată doar pe pepene verde, papaya și pepene galben timp de cinci zile nu este o idee tocmai bună, se pare.

Un element-cheie care lipsește din dieta cu pepene este proteina. Or, conform US National Library of Medicine, corpul are nevoie zilnic de o cantitate semnificativă de proteine pentru a putea funcționa, inclusiv pentru creșterea și repararea celulelor.

De asemenea, dietele extreme pot fi dăunătoare sănătății, conform unui studiu publicat în noiembrie 2014 în Indian Journal of Medical Research. Autorii studiului recomandă o combinație de dietă echilibrată, nutritivă și sănătoasă, asociată cu activitate fizică regulată.