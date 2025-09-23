Daciana Sârbu și Victor Ponta au după 20 de ani. Aceasta a vorbit despre relația fetelor cu tatăl lor, dar și despre regulile din casă.

Relația lui Victor Ponta cu cele două fiice

Daciana Sârbu și Victor Ponta au doi : Irina (17 ani) și Maria( 10 ani), pe care au adoptat-o în anul 2020. Politicianul mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o relație anterioară.

Cei doi au divorțat după 20 de ani petrecuți împreună, însă nu au vrut ca acest aspect să influențeze viața copiilor. Separarea dintre ei s-a produs treptat, fără conflicte.

„Totul a început de la faptul că am reușit noi doi să rămânem într-un parteneriat pentru binele lor și al nostru. Nu cred că e eficient să porți discuții, războaie pentru situații în care nu mai are sens oricum. Și atunci le-am transmis această stare de echilibru și de bine și lor, chiar și fără să le explicăm. Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație. Asta e baza relației noastre, pe lângă iubire. E important ca ele să știe că și faci ceea ce spui și că spui adevărul, nu-i manipulezi sau nu-i minți”, a spus Daciana Sârbu, conform .

„Nu s-a stabilit un program de vizitare al fetelor, e o dinamică în funcție de nevoile fiecăruia. Nu avem stabilit. Nu s-au schimbat lucrurile din perspectiva asta deloc”, a adăugat.

Reguli din casă

Daciana Sârbu a vorbit despre relația ei cu fetele. Pentru binele acestora, femeia a impus anumite restricții. În cazul fetei mici, Maria, telefonul încă nu este o variantă.

„Pe Irina nu o monitorizez cât timp stă pe telefon. E mare și ea este în echilibru cu școala, cu pasiunile, a făcut și pictură mult timp, nu avea timp să petreacă prea mult pe telefon. De altfel, i-am luat târziu telefon la 10 ani, un an de zile nici nu l-a folosit. Abia pe la 11 ani a început să se împrietenească cu el. Da, putem vorbi de o adicție în cazul ei, pentru că îl are tot timpul la ea”, a spus Daciana.

„La Maria e problema. Ea are setat timp de stat pe tabletă la o oră pe zi. De obicei, ajungem să negociem, o mai lungește cu 5-10 minute pe zi. Nu are telefon deși ea a făcut 10 ani. Am considerat că nu e pregătită. Probabil că o să mai împingem acest moment până pe la 14 ani”, a mai spus ea.

Ce spune Daciana despre adopția Mariei

Daciana Sârbu a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să adopte un copil.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta (să adopte, n. red.), am simţit tot timpul că sunt binecuvântată. Evident că viaţa e complicată şi nu m-am ferit niciodată de la a munci, nici de lupta asta continuă, dar am simţit că am avut tot timpul această mână protectoare şi permanent am simţit că trebuie să dau înapoi aşa”, a mărturisit Daciana Sârbu, în podcastul „Shero” realizat de Alessandra Stoicescu.

„Am hotărât împreună toţi 4, inclusiv Andrei (băiatul din prima căsătorie a lui Victor Ponta, n.r.), şi fără acordul lor nu am fi făcut acest pas. Era cumva momentul, aveam multă iubire de oferit, eram şi într-un echilibru. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta şi am spus că un alt copil pe cale naturală nu-mi mai doresc şi aşa am luat decizia. Irina şi-a dorit foarte mult să fie fată şi evident că am ţinut cont de părerea şi dorinţa ei, eu mi-am dorit să fie băiat, dar am cedat, iar Andrei a zis că el o să-i dea camera lui, că oricum pleca la facultate”, spunea ea, în urmă cu ceva timp.