B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Daciana Sârbu: „Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație”. Ce relație are Victor Ponta cu fiicele sale, după divorț

Daciana Sârbu: „Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație”. Ce relație are Victor Ponta cu fiicele sale, după divorț

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 12:06
Daciana Sârbu: „Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație”. Ce relație are Victor Ponta cu fiicele sale, după divorț
Sursa foto: Daciana Sârbu / Instagram
Cuprins
  1. Relația lui Victor Ponta cu cele două fiice
  2. Reguli din casă
  3. Ce spune Daciana despre adopția Mariei

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat după 20 de ani. Aceasta a vorbit despre relația fetelor cu tatăl lor, dar și despre regulile din casă.

Relația lui Victor Ponta cu cele două fiice

Daciana Sârbu și Victor Ponta au doi copii: Irina (17 ani) și Maria( 10 ani), pe care au adoptat-o în anul 2020. Politicianul mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o relație anterioară.

Cei doi au divorțat după 20 de ani petrecuți împreună, însă nu au vrut ca acest aspect să influențeze viața copiilor. Separarea dintre ei s-a produs treptat, fără conflicte.

„Totul a început de la faptul că am reușit noi doi să rămânem într-un parteneriat pentru binele lor și al nostru. Nu cred că e eficient să porți discuții, războaie pentru situații în care nu mai are sens oricum. Și atunci le-am transmis această stare de echilibru și de bine și lor, chiar și fără să le explicăm. Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație. Asta e baza relației noastre, pe lângă iubire. E important ca ele să știe că și faci ceea ce spui și că spui adevărul, nu-i manipulezi sau nu-i minți”, a spus Daciana Sârbu, conform Click.

„Nu s-a stabilit un program de vizitare al fetelor, e o dinamică în funcție de nevoile fiecăruia. Nu avem stabilit. Nu s-au schimbat lucrurile din perspectiva asta deloc”, a adăugat.

Reguli din casă

Daciana Sârbu a vorbit despre relația ei cu fetele. Pentru binele acestora, femeia a impus anumite restricții. În cazul fetei mici, Maria, telefonul încă nu este o variantă.

„Pe Irina nu o monitorizez cât timp stă pe telefon. E mare și ea este în echilibru cu școala, cu pasiunile, a făcut și pictură mult timp, nu avea timp să petreacă prea mult pe telefon. De altfel, i-am luat târziu telefon la 10 ani, un an de zile nici nu l-a folosit. Abia pe la 11 ani a început să se împrietenească cu el. Da, putem vorbi de o adicție în cazul ei, pentru că îl are tot timpul la ea”, a spus Daciana.

„La Maria e problema. Ea are setat timp de stat pe tabletă la o oră pe zi. De obicei, ajungem să negociem, o mai lungește cu 5-10 minute pe zi. Nu are telefon deși ea a făcut 10 ani. Am considerat că nu e pregătită. Probabil că o să mai împingem acest moment până pe la 14 ani”, a mai spus ea.

Ce spune Daciana despre adopția Mariei

Daciana Sârbu a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să adopte un copil.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta (să adopte, n. red.), am simţit tot timpul că sunt binecuvântată. Evident că viaţa e complicată şi nu m-am ferit niciodată de la a munci, nici de lupta asta continuă, dar am simţit că am avut tot timpul această mână protectoare şi permanent am simţit că trebuie să dau înapoi aşa”, a mărturisit Daciana Sârbu, în podcastul „Shero” realizat de Alessandra Stoicescu.

„Am hotărât împreună toţi 4, inclusiv Andrei (băiatul din prima căsătorie a lui Victor Ponta, n.r.), şi fără acordul lor nu am fi făcut acest pas. Era cumva momentul, aveam multă iubire de oferit, eram şi într-un echilibru. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta şi am spus că un alt copil pe cale naturală nu-mi mai doresc şi aşa am luat decizia. Irina şi-a dorit foarte mult să fie fată şi evident că am ţinut cont de părerea şi dorinţa ei, eu mi-am dorit să fie băiat, dar am cedat, iar Andrei a zis că el o să-i dea camera lui, că oricum pleca la facultate”, spunea ea, în urmă cu ceva timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Monden
Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
Monden
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
Monden
Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
Monden
Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
Monden
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
Karmen, despre „Asia Express”: „Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni”
Monden
Karmen, despre „Asia Express”: „Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni”
Nicole Cherry: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre”. Ce spune despre relația cu soțul
Monden
Nicole Cherry: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre”. Ce spune despre relația cu soțul
Cum s-au cunoscut Raluca Bădulescu și Florin Stamin: „După vreo două săptămâni și-a dat seama că nu sunt Catinca Roman”. Ei s-au căsătorit în secret după doar 3 luni
Monden
Cum s-au cunoscut Raluca Bădulescu și Florin Stamin: „După vreo două săptămâni și-a dat seama că nu sunt Catinca Roman”. Ei s-au căsătorit în secret după doar 3 luni
Ghinioanele se țin lanț de Oana Roman! Ce a pățit vedeta de această dată
Monden
Ghinioanele se țin lanț de Oana Roman! Ce a pățit vedeta de această dată
Decizia surprinzătoare a Oanei Lis! Ce plan are pentru a-și ajuta soțul bolnav
Monden
Decizia surprinzătoare a Oanei Lis! Ce plan are pentru a-și ajuta soțul bolnav
Ultima oră
14:14 - Salariile din România: București și Cluj pe primele locuri. Ce județe abia trec de 4.000 lei net
14:12 - Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
14:05 - Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
13:33 - Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
13:31 - Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
13:19 - Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Cum au fost prinși de autoritățile elene
13:07 - Microplastice în farfuria ta: cum ajung în mâncare și ce poți face să le eviți
12:48 - Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
12:33 - Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
12:32 - Newsweek: Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă