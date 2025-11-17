Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi

Daciana Sârbu, la 48 de ani, își trăiește viața în liniște după divorțul de Victor Ponta. Ea se dedică fiicelor sale și noului iubit, însă recunoaște că mai are și unele „vicii” de care nu poate scăpa. Iată despre ce este vorba!

„Am o adicție”

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu își trăiește viața în liniște și echilibru. Ea se dedică fiicelor sale, Maria și Irina, dar și noului iubit. Cu toate acestea, femeia recunoaște că mai are și unele obiceiuri greu de lăsat, conform Click.

Despre unul dintre aceste „vicii”, Daciana Sârbu spune: „Personal am o adicție de cafea. Cred că o putem considera o adicție, un viciu, nu?! Nu beau nenumărate cafele, dar vreo patru-cinci cești așa pe zi tot beau. Ceea ce e mult, da știu!”.

Serialele, o altă adicție din trecut

Daciana a mai dezvăluit că în trecut a avut perioade în care dependența nu era de cafea, ci de serialele de televiziune.

„Am avut perioade așa în care am considerat că e o adicție faptul că mă tot uitam la niște seriale de care efectiv nu mă puteam dezlipi. Și mă frustra că nu am această ambiție să mă opresc”, a mai declarat ea.

Viața cu noul iubit

Daciana Sârbu pare fericită cu noua ei viață. Aceasta a confirmat relația cu noul iubit, Alex Ghionea, în luna septembrie.

„De obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a declarat ea, într-un interviu din trecut.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a adăugat. Întrebată despre căsătorie, Daciana a fost sinceră: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”.