B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi

Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 12:20
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Sursa Foto: Facebook - Daciana Sârbu
Cuprins
  1. „Am o adicție”
  2. Serialele, o altă adicție din trecut
  3. Viața cu noul iubit

Daciana Sârbu, la 48 de ani, își trăiește viața în liniște după divorțul de Victor Ponta. Ea se dedică fiicelor sale și noului iubit, însă recunoaște că mai are și unele „vicii” de care nu poate scăpa. Iată despre ce este vorba!

„Am o adicție”

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu își trăiește viața în liniște și echilibru. Ea se dedică fiicelor sale, Maria și Irina, dar și noului iubit. Cu toate acestea, femeia recunoaște că mai are și unele obiceiuri greu de lăsat, conform Click.

Despre unul dintre aceste „vicii”, Daciana Sârbu spune: „Personal am o adicție de cafea. Cred că o putem considera o adicție, un viciu, nu?! Nu beau nenumărate cafele, dar vreo patru-cinci cești așa pe zi tot beau. Ceea ce e mult, da știu!”.

Serialele, o altă adicție din trecut

Daciana a mai dezvăluit că în trecut a avut perioade în care dependența nu era de cafea, ci de serialele de televiziune.

„Am avut perioade așa în care am considerat că e o adicție faptul că mă tot uitam la niște seriale de care efectiv nu mă puteam dezlipi. Și mă frustra că nu am această ambiție să mă opresc”, a mai declarat ea.

Viața cu noul iubit

Daciana Sârbu pare fericită cu noua ei viață. Aceasta a confirmat relația cu noul iubit, Alex Ghionea, în luna septembrie.

„De obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a declarat ea, într-un interviu din trecut.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a adăugat. Întrebată despre căsătorie, Daciana a fost sinceră: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”.

Tags:
Citește și...
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Monden
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Monden
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Monden
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Ioana Ginghină, despre Catedrala Națională: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” (VIDEO)
Monden
Ioana Ginghină, despre Catedrala Națională: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” (VIDEO)
De ce nu reușește David Pușcaș să se angajeze: „Sunt prea inteligent”. Câți bani face din TikTok
Monden
De ce nu reușește David Pușcaș să se angajeze: „Sunt prea inteligent”. Câți bani face din TikTok
Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)
Monden
Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Monden
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Monden
Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Monden
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Monden
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Ultima oră
12:50 - Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
12:46 - Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
12:20 - Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)
12:20 - Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
12:03 - Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
Catalin Drula
11:50 - Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
11:36 - Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
11:35 - Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
11:28 - Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
11:26 - Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân