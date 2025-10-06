Dan Alexa a recunoscut că a fost din viața copiilor săi din cauza carierei. El a vorbit, în cadrul unui interviu, ce relație are în prezent cu cei mici și cum încearcă să recupereze timpul pierdut.

Motivul pentru care a participat la Asia Express

Dan Alexa a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a acceptat provocarea Asia Express a fost faptul că fetele lui urmăresc emisiunea.

„Unul dintre motivele pentru care am acceptat provocarea a fost că am descoperit că fetele mele sunt amândouă fane Asia Express. Eu n-am ştiut până atunci asta. Şi ele chiar m-au luat în derâdere, mi-au spus: „Tata, nu te duce acolo, că te faci de râs! Tu nu ştii să-ţi găseşti un ciorap în casă, ce cauţi tu acolo?“. (râde) Acum, după tot ce am trăit acolo, m-aş bucura să fie toţi trei mândri de mine. Nu ştiu cum o să se vadă în emisiune, sper să nu cad în derizoriu – că, până la urmă, nici nu mai ştii ce ai făcut acolo, la un moment dat uiţi că eşti filmat, devii natural, nu mai poţi să maschezi nimic, ăla eşti tu şi gata”, a mărturisit acesta, pentru okmagazine.ro.

„Am cam absentat din viața lor”

Alexa recunoaște că nu a putut fi întotdeauna prezent în viața copiilor săi, însă acum încearcă să recupereze timpul pierdut.

„Eu am cam absentat din viaţa lor, pentru că am fost sportiv, apoi am antrenat, am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta, dar am nişte copii minunaţi”, a spus el.

De asemenea, acesta a mărturisit că încearcă să fie prieten cu copiii: „Am început să discut cu fiica mea cea mare aproape orice, ceea ce mă bucură foarte mult, că până la urmă despre asta e vorba. Cred că cel mai important lucru în viaţa asta sunt copiii”.

Alexa mai spune că acum încearcă să fie cât mai implicat: „Arkan e mic, iar eu, la 45 de ani, altfel trăiesc sentimentul de tată. Dar încerc să mă implic cât pot de mult”.