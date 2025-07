Dan Alexa, primele declarații după divorțul de Andrada. „Nu-i port pică. Nu vreau să mai caut vinovați”

Fost fotbalist de top și respectat, Dan Alexa are grijă ca viața lui să echilibreze perfect munca și viața de , fiind tatăl a trei copii. Recent, a traversat printr-o perioadă dificilă, marcată de un divorț care, deși discret, a lăsat urme profunde.

Despărțirea de fosta sa soție, Andrada, a fost anunțat la scurt timp de la întoarcerea în țară, de la Asia Express. Deși antrenorul susține că a fost o „decizie necesară”, nu a fost un pas ușor de făcut.

Pe de altă parte, Dan Alexa menționează că nu a încercat să salveze căsnicia de aproape 6 ani cu Andrada, pentru că infidelitatea femeii l-a impactat puternic, iar lipsa de încredere face ca o relație să fie extrem de greu de ținut în picioare.

„N-a fost ușor pentru că nu m-am gândit nicio clipă la asta înainte să plec. Dar, după tot ce s-a întâmplat, a fost soluția firească și necesară pentru toată lumea

Sincer, eu, ca structură, nu pot trece peste infidelitate. E ceva care îți produce un impact puternic. Am vorbit o perioadă cu Andrada, dar când dispare încrederea, baza unei relații, e foarte greu să mai construiești ceva. Nu-i port pică. Lucrurile s-au liniștit. Dar, pentru mine, genul ăsta de greșeală e motiv clar de divorț. Ce contează acum este să găsim un numitor comun pentru a avea grijă de Arkan. El este cel mai important. Am trecut peste. Dacă eu nu înțeleg astfel de situații, nu le înțelege nimeni. Am experiență de viață. Nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple, dar se întâmplă. E vorba despre alegeri și despre ce vrei cu adevărat de la viață. Acum, tot ce contează e echilibrul fiului meu”, a spus Dan Alexa într-un interviu, pentru .

„Vreau să-mi regăsesc echilibrul. Pentru mine și pentru copiii mei”

Deși își acuză fosta soție de infidelitate, Dan Alexa crede că divorțul s-a produs din vina ambilor parteneri. Cel puțin pentru viitorul apropiat, antrenorul își dorește să-și redobândească echilibrul și să își canalizeze atenția asupra copiilor săi.

„Probabil de-a lungul celor 6 ani s-au deteriorat multe lucruri. Mereu într-un divorț vina este de ambele părți. Nu vreau să mai caut vinovați, vreau să-mi regăsesc echilibrul. Pentru mine și pentru copiii mei”, a spus celebrul antrenor.

În ciuda decepției recente pe care a trăit-o în relație, antrenorul nu a renunțat să creadă în dragoste și în căsnicii de lungă durată.

„Da, cred în dragoste, cred în căsnicie. Cred că poți să-ți găsești persoana cu care să construiești o viață. Percepția mea despre viață nu s-a schimbat. Cred că sunt femei cu care poți construi ceva solid, sincer. N-am pierdut încrederea. Cred foarte mult în iubirea adevărată, în căsnicii durabile, în relații corecte și asumate”, a mai spus acesta.