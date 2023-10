Dan Badea și soția sa, momente de groază în Israel. Cei doi au reușit să fugă din calea războiului: „Am văzut disperarea oamenilor”

Dan Badea și soția sa, Mădălina, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. în anul 2017 și au împreună un băiețel, pe nume Arias.

De curând, aceștia au trecut prin momente de groază, deoarece se aflau în Tel Aviv când au început bombardamentele.

Dan Badea și soția lui s-au întors acasă, din Israel

Dan Badea și soția sa erau pregătiți să se bucure de câteva zile de vacanță în Israel, însă planurile lor au fost date peste cap din cauza escaladării conflictului.

Imediat ce au înțeles gravitatea situației, cei doi au încercat să părăsească țara, însă acest lucru nu a fost ușor de realizat, având în vedere că toată lumea a fugit către aeroport, acolo unde s-a instaurat haosul.

„Au fost niște momente cruciale în aeroport. A fost cel mai greu în momentul în care ni s-a anulat avionul. Am intrat în aeroport și absolut toate panourile de informare erau roșii ne arătau inclusiv zboruri amânate, majoritatea erau anulate și oameni disperați. Era ghișeul de info unde m-am gândit inițial să merg să întreb ce facem de aici încolo.

Erau trei cozi imense la ghișeul de informații în care oamenii țipau unii la alții, cei din spatele ghișeului țipau la cei din față și tot așa toată lumea se certa cu toată lumea. Am văzut disperarea oamenilor care erau disperați să plece de acolo, iar faptul că toate avioanele se anulează și nu mai aveau cu ce pleca, se simțeau prinși în aeroport, într-o capitală dintr-o țară prinsă în război. Știu foarte bine că atunci când o țară intră în război, capitala este vizată în primul rând, și în al doilea rând, aeroportul este o țintă”, a spus Mădălina Badea.

Vezi această postare pe Instagram

Cei doi au reușit să fugă din calea războiului și au reușit să se întoarcă acasă.

„Am ajuns azi noapte la ora 2:00. Noi am venit din Dubai, locul unde am reușit să fugim din calea războiului și ne bucurăm să fim acasă, sănătoși. Am simțit că în sfârșit am ajuns acolo unde trebuie, mi-a reușit ceea ce încercam disperați să facem toată ziua de sâmbătă, să scăpăm de acolo și să ajungem acasă la copil și cu atât mai mult să știm să apreciem liniștea pe care o avem zi de zi la noi în țară și faptul că suntem sănătoși cu toții alături de familiile noastre”, a mai declarat Mădălina Badea, la Antena Stars, notează .