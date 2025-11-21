Recent, Dan Negru a făcut o postare pe Facebook prin care își exprima dezaprobul față de persoanele care au criticat-o de-a lungul timpului pe Flavia Groșan. Medicul pneumolog câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2.
Dan Negru îi pune la zid pe criticii medicului Flavia Groșan
Dan Negru i-a criticat pe cei care au primit vestea morții Flaviei Groșan cu un oarecare sentiment de bucurie. Medicul pneumolog a scandalizat mulți oameni cu teoriile sale privind infestarea cu Covid, fapt pentru care trecerea ei în neființă a fost tratată cu indiferență de un grup mare de persoane.
Dan Negru consideră că Flaviei groșan i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare atunci când, aflată în suferință, oamenii au început să o batjocorească pentru ideile exprimate în perioada pandemiei.
„Am văzut zilele astea oameni care se cred educați, toleranți, open-mind, dar care au aplaudat moartea unui om doar pentru că a avut alte păreri decât ei.
N-am cunoscut-o pe doctorița care a murit zilele trecute. Înțeleg că a avut opinii controversate în vremea pandemiei. Habar n-am.
Dar libertatea de exprimare nu înseamnă să batjocorești un om în suferință. Cei care strigă că vor toleranță sunt primii care o calcă în picioare! Cei cu «
fără ură»
sunt primii care dau cu pumnul. Încercând să pară moraliști intelectuali sunt ,de fapt, cei mai cruzi dintre noi”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook
.
Dan Negru: „Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”
În finalul postării sale, Dan Negru a făcut o comparație între lipsa de empatie și deficitul bugetar. Prezentatorul TV a subliniat că ceea ce ar trebui să îi îngrijoreze și să-i pună pe oameni pe gânduri este lipsa umanității, nu lipsa banilor de la bugetul de stat, un subiect intens discutat în aceste luni.
„Lipsa de omenie e adevărata decădere, nu pensiile speciale și nici impozitele
mărite.
Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar. Într-o zi ca asta, de noiembrie, a murit Lev Tolstoi, iar vorba lui ni se potrivește azi perfect:
«Dacă simți durere, ești viu. Dacă simți durerea altuia, ești om» – Tolstoi”, a încheiat vedeta de televiziune postarea.