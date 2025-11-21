B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”

Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”

B1.ro
21 nov. 2025, 10:00
Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Sursa Foto: Facebook- Dan Negru
Cuprins
  1. Dan Negru îi pune la zid pe criticii medicului Flavia Groșan
  2. Dan Negru: „Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”
Recent, Dan Negru a făcut o postare pe Facebook prin care își exprima dezaprobul față de persoanele care au criticat-o de-a lungul timpului pe Flavia Groșan. Medicul pneumolog câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2. 

Dan Negru îi pune la zid pe criticii medicului Flavia Groșan

Dan Negru i-a criticat pe cei care au primit vestea morții Flaviei Groșan cu un oarecare sentiment de bucurie. Medicul pneumolog a scandalizat mulți oameni cu teoriile sale privind infestarea cu Covid, fapt pentru care trecerea ei în neființă a fost tratată cu indiferență de un grup mare de persoane.
Dan Negru consideră că Flaviei groșan i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare atunci când, aflată în suferință, oamenii au început să o batjocorească pentru ideile exprimate în perioada pandemiei.
„Am văzut zilele astea oameni care se cred educați, toleranți, open-mind, dar care au aplaudat moartea unui om doar pentru că a avut alte păreri decât ei.
N-am cunoscut-o pe doctorița care a murit zilele trecute. Înțeleg că a avut opinii controversate în vremea pandemiei. Habar n-am.
Dar libertatea de exprimare nu înseamnă să batjocorești un om în suferință. Cei care strigă că vor toleranță sunt primii care o calcă în picioare! Cei cu «fără ură» sunt primii care dau cu pumnul. Încercând să pară moraliști intelectuali sunt ,de fapt, cei mai cruzi dintre noi”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru: „Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”

În finalul postării sale, Dan Negru a făcut o comparație între lipsa de empatie și deficitul bugetar. Prezentatorul TV a subliniat că ceea ce ar trebui să îi îngrijoreze și să-i pună pe oameni pe gânduri este lipsa umanității, nu lipsa banilor de la bugetul de stat, un subiect intens discutat în aceste luni.
„Lipsa de omenie e adevărata decădere, nu pensiile speciale și nici impozitele mărite.
Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar. Într-o zi ca asta, de noiembrie, a murit Lev Tolstoi, iar vorba lui ni se potrivește azi perfect:
«Dacă simți durere, ești viu. Dacă simți durerea altuia, ești om» – Tolstoi”, a încheiat vedeta de televiziune postarea.
Tags:
Citește și...
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Monden
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Monden
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Monden
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Monden
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Monden
Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Monden
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Monden
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
Monden
Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
Monden
Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba
Monden
Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba
Ultima oră
10:48 - Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top
10:44 - Ministerul Culturii intenționează să desființeze Institutul Patrimoniului: „Nu de aici se pot face economii”. Ce atribuții are INP
10:17 - Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
10:15 - Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
09:26 - Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Catalin Drula
09:24 - Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
09:07 - Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
08:46 - Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani
08:30 - Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
08:21 - Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado