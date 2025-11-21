Recent, Dan Negru a făcut o postare pe Facebook prin care își exprima dezaprobul față de persoanele care au criticat-o de-a lungul timpului pe Flavia Groșan. Medicul pneumolog câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2.

Dan Negru îi pune la zid pe criticii medicului Flavia Groșan

Dan Negru i-a criticat pe cei care au primit vestea morții Flaviei Groșan cu un oarecare sentiment de bucurie. Medicul pneumolog a scandalizat mulți oameni cu teoriile sale privind infestarea cu Covid, fapt pentru care trecerea ei în neființă a fost tratată cu indiferență de un grup mare de persoane. Dan Negru consideră că Flaviei groșan i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare atunci când, aflată în suferință, oamenii au început să o batjocorească pentru ideile exprimate în perioada pandemiei. „Am văzut zilele astea oameni care se cred educați, toleranți, open-mind, dar care au aplaudat moartea unui om doar pentru că a avut alte păreri decât ei.

N-am cunoscut-o pe doctorița care a murit zilele trecute. Înțeleg că a avut opinii controversate în vremea pandemiei. Habar n-am.

Dar libertatea de exprimare nu înseamnă să batjocorești un om în suferință. Cei care strigă că vor toleranță sunt primii care o calcă în picioare! Cei cu «fără ură» sunt primii care dau cu pumnul. Încercând să pară moraliști intelectuali sunt ,de fapt, cei mai cruzi dintre noi”, a scris Dan Negru pe pagina sa de .

Dan Negru: „Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”

În finalul postării sale, Dan Negru a făcut o comparație între lipsa de empatie și deficitul bugetar. Prezentatorul TV a subliniat că ceea ce ar trebui să îi îngrijoreze și să-i pună pe oameni pe gânduri este lipsa umanității, nu lipsa banilor de la bugetul de stat, un subiect intens discutat în aceste luni.

„Lipsa de omenie e adevărata decădere, nu pensiile speciale și nici mărite.