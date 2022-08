Dan Negru, invitat de onoare la nunta anului în Chișinău. Detalii neștiute despre căsătoria asistentei sale cu un miliardar

Peste câteva zile, la castelul familiei Stati din Chișinău, se va desfășura un mare eveniment, la care va participa și de invitat. Asistenta lui, de la Prime TV, Anastasia Fotachi (26 de ani), își va uni destinele cu Gabriel Stati (45 de ani), celebrul om de afaceri din Republica Moldova, a cărui avere este estimată la două miliarde de euro.

În urma căsătoriei fostei „Miss” cu unul dintre cei mai râvniți burlaci de peste Prut, Dan Negru va putea spune că o are alături pe cea bogată asistentă TV din lume, potrivit

Dan Negru și soția sa au fost invitați la nunta anului în Chișinău

Nunta va avea loc pe 3 septembrie, în Republica Moldova, iar printre cei peste 1.000 de invitați, se numără și Dan Negru, cu soția lui, Codruța. Dar, celebrul prezentator tv nu va fi și gazda show-ului pregătit de miri, ci va putea savura în liniște întregul eveniment, din jilțurile pregătite pentru nuntașii aleși pe sprânceană.

Vor fi și soliști importanți, cei mai mulți din străinătate, chiar se vehiculează nume grele și pe onorarii de zeci de mii de euro. O parte a nunții va avea loc la celebrul castel al familiei Stati, unde locuiesc părinții mirelui, o clădire impozantă, construită pe un teren de lângă Chișinău.

Dan Negru nu a oferit detalii legate de acest eveniment. Singura lui declarație a fost: „Nu doresc să comentez”

Anastasia Fotachi despre colaborarea cu Dan Negru

Dan Negru și Anastasia Fotachi au legat o frumoasă prietenie, în anii de colaborare la concursul „Roata norocului”, difuzat de postul de televiziune Prime TV, din Chișinău. Într-un interviu, Anastasia vorbea la superlativ , care a ajutat-o să debuteze în lumea televiziunii. Prezentatorul a susținut-o când emoțiile o copleșeau în fața camerelor de filmare.

„Să lucrez pe același platou de filmări cu Dan este o onoare pentru mine. Este un adevărat profesionist în ceea ce face, are o carismă extraordinară și chiar este omul de la care am ce învăța. Nu pot afirma că sunt timidă, eu mereu am fost o femeie rezervată care își exteriorizează mai puțin emoțiile în public.

La cât de energic și de activ e Dan, e greu să îți imaginezi o femeie care l-ar putea umbri, și, dacă i-ar reuși, ar arăta caraghios. Știe să își facă munca profesionist, un om lipsit de aroganță și demn de tot respectul”, a spus asistenta.

L-a început, Anastasia Fotachi nu l-a plăcut pe viitorul soț

Tot în cadrul unui interviu, Anastasia Fotachi a oferit câteva detalii despre viitorul său soț. Asistenta TV a povestit cum s-au cunoscut și cum miliardarul i-a cucerit inima.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună, lucra la firma lui. Nu mi-a plăcut deloc de el, la început, încerca să mă ia peste picior. M-am dus mai devreme acasă, că mă enerva. Nu a fost o reacție pozitivă, nu era nicio comunicare. Mi s-a părut arogant, am zis că pe omul ăsta nu vreau să-l mai văd. Apoi, i-am cerut un loc de muncă, începusem să vorbim foarte mult, îmi trimitea buchete de flori, m-a invitat la masă. De fapt, este un suflet foarte bun, ajută și foarte mulți oameni sărmani.

M-a cerut de soție în mașină, veneam de la București. Nu este romantic. Doar m-a întrebat: ”Vrei să fii soția mea?”. Mi-a dăruit un inel cu diamante, o vreme mi-a fost frică să-l port, era prea scump. Acesta a fost cred cel mai scump cadou de la el. Mi-a mai dăruit și o mașină Mercedes. El a mai fost căsătorit, are trei copii, mă înțeleg bine cu ei. Era divorțat când ne-am cunoscut”, a spus tânăra.