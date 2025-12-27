A doua zi de Crăciun a devenit, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazinele deschise, -urile aglomerate și traficul intens au creat un tablou familiar, care în acest an a stârnit și reacții critice în spațiul public.

Mall-uri pline și oameni tensionați, în a doua zi de Crăciun

Una dintre cele mai comentate reacții a venit din partea lui Dan Negru, care a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă critică la adresa consumerismului asociat Crăciunului modern. Prezentatorul TV a descris atmosfera pe care a întâlnit-o într-un mall în data de 26 decembrie și a extins observația către o critică mai amplă a modului în care este trăită sărbătoarea în prezent.

„S-au deschis magazinele în a doua zi de Crăciun și am ajuns într-un mall. Oameni irascibili, supărați pe ei înșiși, agitație continuă și coșuri pline cu mâncare. Iarmaroc cu atei care caută de Crăciun cadouri pentru ziua lui Iisus. Consumerismul nu e evoluție! Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”, a scris Dan Negru.

Amintiri din copilărie și comparația dintre două lumi

În mesajul său, Dan Negru face o comparație între Crăciunul copilăriei bunicilor și realitatea actuală, marcată de abundență și agitație. El evocă figura bunicului său, Moș Pali, și simplitatea sărbătorilor de altădată.

„Bunicul meu, Moș Pali, a trăit 96 de ani. În copilăria lui, bradul nu era împodobit cu luminițe, pentru că nu exista curent electric. Cadourile pe care le primea erau nuci… De asta, și azi avem nuci prin casă de Crăciun”, a mai transmis prezentatorul.

Dan Negru subliniază ideea că evoluția reală nu este sinonimă cu confortul sau consumul excesiv: „N-am evoluat decât în confort. Amprenta digitală nu este o evoluție față de degetul bunicilor. Nici mall-ul de azi nu este o evoluție față de grajdul lui Iisus!”

Mesajul care a împărțit internetul

Postarea se încheie cu un citat atribuit lui C.S. Lewis, care subliniază valoarea profundă a simplității: „O singură dată s-a întâmplat ca într-un grajd simplu să se afle ceva cu mult mai mare decât întreaga noastră lume”.

Mesajul lui Dan Negru a fost intens distribuit și comentat online. Unii internauți au apreciat apelul la reflecție și simplitate, în timp ce alții l-au considerat prea dur la adresa realităților contemporane.