B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”

Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”

Selen Osmanoglu
27 dec. 2025, 13:49
Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
Sursa Foto: Facebook- Dan Negru
Cuprins
  1. Mall-uri pline și oameni tensionați, în a doua zi de Crăciun
  2. Amintiri din copilărie și comparația dintre două lumi
  3. Mesajul care a împărțit internetul

A doua zi de Crăciun a devenit, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazinele deschise, mall-urile aglomerate și traficul intens au creat un tablou familiar, care în acest an a stârnit și reacții critice în spațiul public.

Mall-uri pline și oameni tensionați, în a doua zi de Crăciun

Una dintre cele mai comentate reacții a venit din partea lui Dan Negru, care a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă critică la adresa consumerismului asociat Crăciunului modern. Prezentatorul TV a descris atmosfera pe care a întâlnit-o într-un mall în data de 26 decembrie și a extins observația către o critică mai amplă a modului în care este trăită sărbătoarea în prezent.

„S-au deschis magazinele în a doua zi de Crăciun și am ajuns într-un mall. Oameni irascibili, supărați pe ei înșiși, agitație continuă și coșuri pline cu mâncare. Iarmaroc cu atei care caută de Crăciun cadouri pentru ziua lui Iisus. Consumerismul nu e evoluție! Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”, a scris Dan Negru.

Amintiri din copilărie și comparația dintre două lumi

În mesajul său, Dan Negru face o comparație între Crăciunul copilăriei bunicilor și realitatea actuală, marcată de abundență și agitație. El evocă figura bunicului său, Moș Pali, și simplitatea sărbătorilor de altădată.

„Bunicul meu, Moș Pali, a trăit 96 de ani. În copilăria lui, bradul nu era împodobit cu luminițe, pentru că nu exista curent electric. Cadourile pe care le primea erau nuci… De asta, și azi avem nuci prin casă de Crăciun”, a mai transmis prezentatorul.

Dan Negru subliniază ideea că evoluția reală nu este sinonimă cu confortul sau consumul excesiv: „N-am evoluat decât în confort. Amprenta digitală nu este o evoluție față de degetul bunicilor. Nici mall-ul de azi nu este o evoluție față de grajdul lui Iisus!”

Mesajul care a împărțit internetul

Postarea se încheie cu un citat atribuit lui C.S. Lewis, care subliniază valoarea profundă a simplității: „O singură dată s-a întâmplat ca într-un grajd simplu să se afle ceva cu mult mai mare decât întreaga noastră lume”.

Mesajul lui Dan Negru a fost intens distribuit și comentat online. Unii internauți au apreciat apelul la reflecție și simplitate, în timp ce alții l-au considerat prea dur la adresa realităților contemporane.

Tags:
Citește și...
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Monden
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Monden
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Monden
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Monden
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Doliu în rândul rockerilor. A murit un fondator al legendarei trupe Jethro Tull
Monden
Doliu în rândul rockerilor. A murit un fondator al legendarei trupe Jethro Tull
Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
Monden
Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
Monden
Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
FUEGO, mărturisiri sincere: „Nu sunt un om singur și nu am regrete”. Ce spune despre relația cu Irina Loghin
Monden
FUEGO, mărturisiri sincere: „Nu sunt un om singur și nu am regrete”. Ce spune despre relația cu Irina Loghin
Andreea Bănică a avut o copilărie de coșmar din cauza tatălui: „A fost violent cu toate trei. Era groaznic”. Când l-a iertat
Monden
Andreea Bănică a avut o copilărie de coșmar din cauza tatălui: „A fost violent cu toate trei. Era groaznic”. Când l-a iertat
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Monden
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
13:12 - Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
12:42 - Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
12:03 - Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei
11:30 - Atac masiv asupra Kievului: 19 răniți și mii de locuințe rămase fără încălzire
10:15 - Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos
09:45 - Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
09:13 - Kim Jong-un accelerează înarmarea. Ordin pentru producție maximă de rachete și prezentarea unui submarin nuclear „istoric”
08:32 - Avertismentul lui Trump: „Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul”
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”