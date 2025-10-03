În cea mai recentă postare, Dan Negru a comentat o declarație făcută de ministrul Energiei, în urmă cu câteva zile.

De a declarat Ministrul Energiei

Într-o declarație făcută zilele trecute, ministrul Energiei susținea că Romînia importă curent la cel mai mare preț din Europa. Acesta a susținut că, în timp ce țara noastră exportă un megawatt, sunt intervale de timp în care țara noastră plătește pentru un megawatt importat chiar și 2.500 de lei.

„Eu am venit de trei luni la Ministerul Energiei și am luat fiecare proiect în parte, am luat structura costurilor ca să înțeleg și eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră (kWh) plătit și cu 1,30, 1,50, 1,55. Era fix la începutul mandatului. România astăzi plătește cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa. […] România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, cu un leu megawatt-ul. Și avem intervale de timp în care, între 6 și 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situații, că am cerut , o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă. Dar în momentul de față avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. Și România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri, la Antena 3.

Cum a comentat Dan Negru declarația făcută de ministrul Energiei

Dan Negru a comentat declarațiile făcute de ministrul Energiei printr-un mesaj ironic, postat pe rețelele de socializare. Referindu-se la costul enorm pe care Bogdan Ivan a susținut că țara noastră îl plătește pentru un megawatt, prezentatorul TV a spus că statele care ne exportă curent electric au ajuns să ne taxeze și pe „luminița de la capătul tunelului”, simbol al speranței.

„Or fi dispărut coiful,brățările, tezaurul,dar ne-au rămas tablourile. Avem cele mai scumpe tablouri din Europa: tablourile electrice.

L-am auzit ieri pe ministrul Energiei spunând că plătim cel mai scump curent din . Cică vindem energie cu 1 leu și o importăm cu 2.500 lei.

Generația mea a crescut cu speranța că «se vede luminița de la capătul tunelului». Acu’ au băgat și luminița aia în factura de curent.

Înainte ni se oprea curentul. Acu‘ ni-l oprim singuri”, a scris Dan Negru, într-o .